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15:30 (мск), источник: Volga News

Фрунзенский мостовой переход будет построен в рекордные сроки

В четверг, 11 мая, Николай Меркушкин во время большой пресс-конференции для федеральных и региональных СМИ заверил, что Фрунзенский мост будет построен в рекордные сроки.

Губернатор рассказал, что проект Фрунзенского мостового перехода реализуется в том числе за счет средств, собранных по системе «Платон». Поскольку в этом году федеральный бюджет не получит от «Платона» столько средств, сколько планировалось, возник вопрос по финансированию строительства Фрунзенского моста в этом году.

«На мост было предусмотрено около 3 млрд рублей из средств системы “Платон”. Сейчас ищутся другие источники, думаю, они будут найдены, и Фрунзенский мост, который мы начали строить 1,5 года назад, будет построен в рекордные для объектов подобного рода сроки — за 3−4 года. Вы же помните, сколько строился Кировский мост?», — сказал губернатор.

Он также отметил, что к осени впервые за 40 лет будет капитально отремонтирован Южный мост в Самаре. «Это тоже большой плюс. Последующие 30−40 лет мост будет служить населению города и области», — подчеркнул Николай Меркушкин.

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