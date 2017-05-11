Фрунзенский мостовой переход будет построен в рекордные сроки

Губернатор рассказал, что проект Фрунзенского мостового перехода реализуется в том числе за счет средств, собранных по системе «Платон». Поскольку в этом году федеральный бюджет не получит от «Платона» столько средств, сколько планировалось, возник вопрос по финансированию строительства Фрунзенского моста в этом году.

«На мост было предусмотрено около 3 млрд рублей из средств системы “Платон”. Сейчас ищутся другие источники, думаю, они будут найдены, и Фрунзенский мост, который мы начали строить 1,5 года назад, будет построен в рекордные для объектов подобного рода сроки — за 3−4 года. Вы же помните, сколько строился Кировский мост?», — сказал губернатор.

Он также отметил, что к осени впервые за 40 лет будет капитально отремонтирован Южный мост в Самаре. «Это тоже большой плюс. Последующие 30−40 лет мост будет служить населению города и области», — подчеркнул Николай Меркушкин.