Лето в Башкирии будет дождливым

Обманчивая жара в конце апреля — шутка ли, термометры показывали +22! — настроила жителей республики на излишне оптимистичный лад. И напрасно. Радовать теплыми деньками май-баловник не торопится: месяц начался с резкого похолодания, грозовых дождей с порывистым ветром, днем столбики термометров едва ли доползают до отметки +12.

Синоптики уверяют: такая погода простоит весь май.

— Вслед за холодным фронтом уходящего на северо-восток циклона, температурный фон будет пониженным, с ночными заморозками на поверхности почвы, ожидаются кратковременные дожди, — отметили в Башгидромете.

Жаркого лета синоптики пока тоже не обещают: температура будет ниже нормы, а осадков, наоборот, больше. Средняя температура воздуха в июне ожидается в пределах +16…+18 градусов, в июле потеплеет до +20, а вот август станет самым холодным летним месяцем: +14…+18 градусов.

Грядущие выходные 13 и 14 мая будут дождливыми: ночью в субботу похолодает до −1…+4 градуса, местами возможны заморозки до -2 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов.

В воскресенье ночью пройдет сильный дождь, возможны грозы, столбик термометра не поднимется выше отметки +4. Днем воздух прогреется до +15.