В Ростове 13 и 15 мая некоторые улицы останутся без электричества

Из-за проведения ряда работ 13 мая с 09:00 до 17:00 без света останутся: пр. Шолохова 14−18; ул. Цеховая 1−29, 2−28; ул. Добролюбова 13−27, 14−26; ул. Писарева 21; ул. Кояни 22−38, 15−9.



С 09:00 до 17:00 15 мая без электричества останутся дома по адресам: ул. Детская 221−263, 196−244; ул. Солидарности 219−279, 190−236; ул. Кржижановского 205−235, 236−252; пер. Гарибальди 3−33, 4−36; пер. Роговский 1−69, 4−44; пер. Равенства 41−67, 36−64, пр. Шолохова 190−210; ул. Коммунаров 69−83, 1−11; ул. Кабардинская 1−49, 2−28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1−17, 2−22; пер. Кавказский 12. Также с 09:00 до 17:00 работы проведут по ул. Андрея Сладкова 140−174; ул. Петрозаводская 1−23, 2−22; ул. Содружества 2−30; ул. Череповецкая 47−79, 48−80; ул. Манежная 62−94, 69−101; ул. Рижская 63−93, 66−116.