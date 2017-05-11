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16:34 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти пригласили певицу Джамалу посетить республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Официальное письмо с посетить Крым в любое удобное время будет направлено в четверг в Киев Сусане Джамаладиновой (Джамале) за подписью заместителя председателя правительства республики, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

Источник: Reuters

Ранее певица крымско-татарского происхождения заявила, что хочет выступать в Крыму, но не может туда поехать даже для того, чтобы навестить больного дедушку. Джамала родилась в 1983 году в Киргизии, но в детстве переехала в село Малореченское под Алуштой, где и сейчас проживают ее родственники.

«Уважаемая госпожа Джамаладинова! Учитывая Ваше публичное заявление, в котором было выражено желание посетить свою Родину — Крым, навестить своих родных и близких, приглашаем Вас посетить республику Крым в удобное для Вас время», — говорится в письме, текстом которого располагает РИА Новости.

В комментарии РИА Новости Мурадов сказал, что письмо будет направлено в Киев уже в четверг. Он также отметил, что пригласил Джамалу стать участником круглого стола на тему «Сотрудничество крымско-татарской национально-культурной автономии республики Крым с соотечественниками за рубежом», который пройдет в Симферополе 17 мая, накануне годовщины депортации крымских татар в 1944 году. Власти Крыма отметили, что расходы на проживание и проезд готовы взять на себя.

«Мы еще раз подчеркиваем, что это два приглашения — на любое удобное время и на конкретную дату. С нашей стороны — никаких препятствий, с открытым сердцем приглашаем посетить родных и близких», — сказал Мурадов.

Отвечая на вопрос о том, как он считает, примет ли это приглашение певица, вице-премьер Крыма сказал, что «с человеческой позиции он лично в такой ситуации обязательно приехал бы навестить больного родственника».

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