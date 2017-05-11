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18:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за перекрытия Волжского проспекта изменится схема движения автобусов

В Самаре в связи с проведением работ по прокладке тепловых сетей на семь дней закроют проезд по Волжскому проспекту.

Ограничения будут действовать с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая на участке 20 метров от улицы Маяковского в сторону Студенческого переулка, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На время проведения работ будет изменена схема движения нескольких автобусов:

маршруты № 61, 261, 247 будут следовать по проспекту Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;.

маршрут № 11 в направлении Октябрьской набережной поедет следующим образом: с ул. Максима Горького по ул. Вилоновской, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогврадейской, ул. Полевой, по проспекту Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовой, проспекту Ленина, далее по своей схеме.

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