В Самаре из-за перекрытия Волжского проспекта изменится схема движения автобусов
В Самаре в связи с проведением работ по прокладке тепловых сетей на семь дней закроют проезд по Волжскому проспекту.
В Самаре в связи с проведением работ по прокладке тепловых сетей на семь дней закроют проезд по Волжскому проспекту.
Ограничения будут действовать с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая на участке 20 метров от улицы Маяковского в сторону Студенческого переулка, сообщает
На время проведения работ будет изменена схема движения нескольких автобусов:
маршруты № 61, 261, 247 будут следовать по проспекту Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;.
маршрут № 11 в направлении Октябрьской набережной поедет следующим образом: с ул. Максима Горького по ул. Вилоновской, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогврадейской, ул. Полевой, по проспекту Ленина, ул. Осипенко, ул.