В Самаре из-за перекрытия Волжского проспекта изменится схема движения автобусов

Ограничения будут действовать с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая на участке 20 метров от улицы Маяковского в сторону Студенческого переулка, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

На время проведения работ будет изменена схема движения нескольких автобусов:

маршруты № 61, 261, 247 будут следовать по проспекту Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;.