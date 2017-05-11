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16:17 (мск), источник: 365info.kz

В 2018 году внедрят электронные паспорта здоровья

В девятой поликлинике Астаны уже используются электронные паспорта здоровья, рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Источник: 365info.kz

В электронном паспорте будет храниться информация о здоровье казахстанца на протяжении всей жизни. При этом будет возможен доступ к карточке откуда угодно, вне зависимости от места проживания и лечения.

Меры по информатизации здравоохранения принимаются в рамках перехода к обязательному медицинскому соцстрахованию. Внедрение электронных паспортов стартует с начала 2018 года. Пока же в качестве пилотного проекта новшество ввели в девятой поликлинике столицы.

«Все бумажные вопросы будут отменены с 1 января 2019 года», — подчеркнул министр.

По его словам, в 38% организаций здравоохранения локальные медицинские информационные системы уже используются. Сейчас стоит задача создать необходимую IT-инфраструктуру.

Минздрав заключил меморандумы с акиматами, чтобы те обеспечили медицинские учреждения необходимой техникой. В 2017 году поставлена задача оснастить их на 50%, а в 2018 — на 100%. В этом году местные власти закупят свыше 16 тысяч единиц компьютерной техники.

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