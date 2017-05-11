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16:12 (мск), источник: Nur.kz

Самолет Qazaq Air вторые сутки не может вылететь из Алматы в Астану

Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air, который должен был вылететь из Алматы в столицу 10 мая, вторые сутки продолжает оставаться в аэропорту вылета из-за технической неисправности, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Источник: Nur.kz

10 мая авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, готовившийся к рейсу IQ351 сообщением Алматы — Астана с 74 пассажирами на борту, вернулся с взлетно-посадочной полосы после срабатывания индикации о технической неисправности воздушного судна.

«Решение об отмене взлета было принято в полном соответствии с международными процедурами безопасности осуществления полетов. В настоящий момент авиакомпания проводит полный технический осмотр воздушного судна и предпринимает все необходимое для выявления причин происшествия», — говорится в сообщении.

Пассажирам рейса IQ351 были предложены альтернативные способы продолжить полет или осуществить полный возврат стоимости билета.

Авиакомпания QAZAQ AIR приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В начале апреля 2017 года главная транспортная прокуратура Казахстана опубликовала комментарий по итогам анализа авиапроисшествий. Ведомство констатировало, что в течение последних пяти лет количество авиасобытий в Казахстане росло с каждым годом.

Основными причинами авиасобытий явились несоблюдение авиакомпаниями требований к организации летной работы и безопасности полетов, низкое качество технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Нарушения приобрели системный характер, на что в немалой степени повлиял ненадлежащий контроль и надзор со стороны Комитета гражданской авиации. 2-го мая стало известно, что председатель комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов подал в отставку и покинул пост.

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