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16:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Семья с тремя детьми живет в здании морга в Костанае

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. В поселке Костанайской области семья из четырех человек проживает в необычном месте, назвать которое домом сложно. Раушан Кужамкулова и трое ее детей проводят дни и ночи в стенах бывшего морга. О нелегкой судьбе семьи неравнодушные местные жители сообщили в редакцию газеты «Костанайские новости».

Источник: Sputniknews.kz

«А как же трупный яд, он же годами сохраняется», — написали возмущенные костанайцы.

Морг в здании, где живет женщина с супругом и тремя детьми, перестал существовать несколько лет назад. Более того, здесь успели поработать дантисты, когда на месте бывшего морга была стоматология.

По словам Раушан Кужамкуловой, ей с мужем пришлось поселиться в это место из-за тяжелого финансового положения.

«Сначала сюда заселилась сестра, она в другой части здания живет, — объяснила женщина. — Там и ремонт небольшой есть, условия получше. А у нас были жизненные трудности, она и договорилась с хозяином, чтобы он пустил нас в эту часть. Платить почти ничего не нужно, только свет и газ».

Семья Раушан долгое время стоит в очереди на получение жилья, однако заветного дома получить никак не может. Иногда от мысли, что раньше это место было последним пристанищем покойных душ, женщине становится не по себе.

«Бывает страшно… Но если подумать, морг здесь был очень давно. Потом работала стоматология. Наверняка, проводили дезинфекцию. Так что ничего не напоминает о том, что когда-то здесь был морг. Здесь нам нравится, что школа недалеко, детям удобно», — сказала Раушан.

Как уточняет издание, в областном департаменте охраны общественного здоровья отметили, что законом жить в зданиях бывшего морга не запрещено.

«Нет таких нормативных документов, которые запрещали бы это. Даже тубдиспансеры используют в последующем под другие нужды. Раз не существует запрещающего документа, значит, и жить можно», — прокомментировала ситуацию руководитель отдела эпиднадзора за карантинными и особо опасными инфекциями Людмила Налобина.

По словам Раушан Кужамкуловой, семья в скором времени собирается переехать в другой населенный пункт — село Заречное. При этом женщина добавила, что ни от кого материальной помощи не просит.

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