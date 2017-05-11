Благоустройство в центре города закончат в течение нескольких месяцев

Основные работы в центре города по программе «Моя улица» планируется завершить в этом году. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире радиостанции «Вести FM».

Это, пожалуй, последний год, когда мы так активно работаем в центре — на Бульварном кольце, Садовом кольце, Тверской. Все основные работы будут закончены в течение нескольких месяцев, это не на годы программа. И центр города обретет уже каркас хороших благоустроенных улиц и площадей.

Программа «Моя улица» направлена на комплексное обустройство общественных пространств Москвы. Рабочие заменяют инженерные коммуникации, расширяют тротуары и создают удобные парковки, приводят в порядок фасады домов, ремонтируя их и убирая избыточную рекламу, а также устанавливают новые фонари и подсветку на зданиях, высаживают деревья и кустарники.

«То есть идет комплексная реконструкция наших улиц, которую надо периодически проводить. Мы не должны выглядеть хуже, чем наши конкуренты — крупные европейские города», — уточнил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в результате благоустройства столица становится привлекательной не только для туристов, но и для обычных жителей: «Люди гуляют по городу, и количество пешеходов после реконструкции улиц увеличивается в несколько раз — от двух до четырех раз. Если было бы плохо, некомфортно, людей бы стало не больше, а меньше».

Вместе с тем город внимательно следит, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Подрядчики, которые допускают брак при благоустройстве, должны все переделать работы за свой счёт либо вернуть полученные от города средства.

Программа «Моя улица», запущенная в 2014 году, стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. В прошлом году по ней привели в порядок 61 улицу в центре столицы, в том числе Новый Арбат, Тверскую, Знаменку, Малую Дмитровку и Таганскую. В программу этого года вошло еще более 80 объектов.