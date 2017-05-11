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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Ялте могут присвоить официальный статус города-курорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проанализировать вопрос официального придания Ялте статуса города-курорта.

Источник: РИА "Новости"

«Проанализируйте вопрос присвоения статуса города-курорта. Если это даст юридические особенности, которые нам облегчат жизнь с точки зрения регулирования, давайте обсудим», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики, который посвящен презентации нового генплана Ялты.

Поручение дано главе администрации города Андрею Ростенко. Предложение исходило от члена союза архитекторов России Бориса Воробьева.

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