Ялте могут присвоить официальный статус города-курорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проанализировать вопрос официального придания Ялте статуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проанализировать вопрос официального придания Ялте статуса
«Проанализируйте вопрос присвоения статуса
Поручение дано главе администрации города Андрею Ростенко. Предложение исходило от члена союза архитекторов России Бориса Воробьева.