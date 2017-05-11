Ялте могут присвоить официальный статус города-курорта

«Проанализируйте вопрос присвоения статуса города-курорта. Если это даст юридические особенности, которые нам облегчат жизнь с точки зрения регулирования, давайте обсудим», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики, который посвящен презентации нового генплана Ялты.

Поручение дано главе администрации города Андрею Ростенко. Предложение исходило от члена союза архитекторов России Бориса Воробьева.