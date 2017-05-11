Полуторагодовалый гимнаст покорил Казнет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гимнаст из Казахстана Адилет Тиканов отправил заявку в российскую
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гимнаст из Казахстана Адилет Тиканов отправил заявку в российскую
По словам родителей юного таланта, Тамирлан стоял с ровной спинкой на ладони отца с трехмесячного возраста. На цирковую арену вышел впервые в 5-месячном возрасте в Германии. Там, на фестивале малыш простоял с ровной спинкой в течение минуты.
«Я начал ставить его на ладони с трех месяцев, вначале он выдерживал 30 секунд. Сын, пропустив период ползания, пошел в 10 месяцев», — сказал Адилет Тиканов.
По его словам, с младенчества он сам массажировал ребенка и каждый день посвящает 15 минут
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