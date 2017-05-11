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16:09 (мск), источник: Kazinform

Полуторагодовалый гимнаст покорил Казнет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гимнаст из Казахстана Адилет Тиканов отправил заявку в российскую ТВ-программу «Лучше всех», которую ведет Максим Галкин, на участие в ней своего полуторогодовалого сына Тамирлана, передает газета «Айкын».

Источник: Kazinform

По словам родителей юного таланта, Тамирлан стоял с ровной спинкой на ладони отца с трехмесячного возраста. На цирковую арену вышел впервые в 5-месячном возрасте в Германии. Там, на фестивале малыш простоял с ровной спинкой в течение минуты.

«Я начал ставить его на ладони с трех месяцев, вначале он выдерживал 30 секунд. Сын, пропустив период ползания, пошел в 10 месяцев», — сказал Адилет Тиканов.

По его словам, с младенчества он сам массажировал ребенка и каждый день посвящает 15 минут играм-тренировкам с сыном. Пара планирует отдать сына на спортивную гимнастику, как только ему исполнится 3 года. И дать ему параллельно музыкальное образование.

Сейчас малышу-акробату 1,5 года. Он самостоятельно занимается и садится на шпагат. Родители Тамирлана Адилет и Камила работали во Франции, Германии, Италии и Китае. Также они являются победителями многочисленных фестивалей. Сейчас они работают в цирке.

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