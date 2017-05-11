Полуторагодовалый гимнаст покорил Казнет

По словам родителей юного таланта, Тамирлан стоял с ровной спинкой на ладони отца с трехмесячного возраста. На цирковую арену вышел впервые в 5-месячном возрасте в Германии. Там, на фестивале малыш простоял с ровной спинкой в течение минуты.

«Я начал ставить его на ладони с трех месяцев, вначале он выдерживал 30 секунд. Сын, пропустив период ползания, пошел в 10 месяцев», — сказал Адилет Тиканов.

По его словам, с младенчества он сам массажировал ребенка и каждый день посвящает 15 минут играм-тренировкам с сыном. Пара планирует отдать сына на спортивную гимнастику, как только ему исполнится 3 года. И дать ему параллельно музыкальное образование.