Фонд Доктора Лизы сменит название

«Сотрудники организации, волонтеры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название. И теперь наша организация будет называться “Справедливая помощь Доктора Лизы”. Все документы на регистрацию поданы в Министерство юстиции, в течение месяца мы надеемся пройти все необходимые юридические процедуры», — сообщила Авилова.

«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»

Она уточнила, что сейчас «Справедливая помощь» является международной общественной организацией (МОО); статус также изменится, фонд будет работать в статусе международной благотворительной организации.

Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Она везла гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.