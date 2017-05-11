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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Фонд Доктора Лизы сменит название

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Фонд, основанный трагически погибшей в прошлом году Елизаветой Глинкой, официально сменит название и будет называться «Справедливая помощь Доктора Лизы», соответствующие документы уже поданы в Минюст, пройти все необходимые процедуры в фонде рассчитывают в течение месяца, сообщила РИА Новости в четверг член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники организации, волонтеры, руководство — чтобы, с одной стороны, сохранить преемственность, а с другой — отразить в названии имя основателя организации Елизаветы Петровны Глинки — приняли решение сменить название. И теперь наша организация будет называться “Справедливая помощь Доктора Лизы”. Все документы на регистрацию поданы в Министерство юстиции, в течение месяца мы надеемся пройти все необходимые юридические процедуры», — сообщила Авилова.

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Она уточнила, что сейчас «Справедливая помощь» является международной общественной организацией (МОО); статус также изменится, фонд будет работать в статусе международной благотворительной организации.

Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Она везла гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

Комментарии
1
Берёзка
Светлая память!
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