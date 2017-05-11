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16:18 (мск), источник: Lenta.Ru

SpaceX отправит два корабля Red Dragon к Марсу

Американская SpaceX в 2020 году отправит к Марсу два автоматических корабля Red Dragon. Отправка пары аппаратов объясняется перестраховкой — в задачи миссии входит спуск на поверхность Красной планеты, который может завершиться неудачей. О планах SpaceX рассказал директор отдела по изучению планет НАСА Джим Грин, сообщает издание Ars Technica.

Источник: NASA

Первый корабль SpaceX должен быть отправлен в начале пускового окна, второй — в конце. Отправка пары Red Dragon объясняется перестраховкой — в задачи миссии входит спуск на поверхность Марса, который может завершиться неудачей.

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До сих пор SpaceX не имеет опыта посадки аппаратов на поверхности инопланетных тел. Кроме того, масса Red Dragon по достижении им Марса составит восемь тонн, две из которых придется на горючее (используется в процессе спуска корабля).

Для сравнения, рекордная масса тела, спускавшегося на Красную планету, равнялась 3,6 тонны (из них примерно 0,9 тонны приходилось на ровер Curiosity, а остальное — на перелетный модуль, защитный экран, кран и топливо для спуска).

SpaceX официально не заявляла о намерении отправить в 2020 году к Марсу два Red Dragon. Известно лишь о планах по отправке одного корабля в 2020 году, ранее это было намечено на 2018 год. Корабль Red Dragon представляет собой глубоко модернизированный грузовик Dragon, в настоящее время летающий к МКС.

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