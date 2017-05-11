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16:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков возмутил ремонт сквера возле Оперного театра

В администрации города уверили, что работы на периферийной части сквера завершат до начала Дягилевского фестиваля.

Жителей города взволновал начавшийся недавно ремонт сквера около театра Оперы и балета. Особенно их беспокоит то, что работы начались незадолго до начала Дягилевского фестиваля. Они опасаются, что подрядчик может не успеть завершить работы вовремя. Читатели подняли эту тему в социальных сетях, звонили в редакцию «АиФ-Прикамье».

В администрации города уверили, что проведению фестиваля ремонт не помешает.

«Работы плановые, график работ составлен таким образом, чтобы не помешать проведению ежегодного международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 25 мая. Сейчас подрядчик работает в периферийной части сквера со стороны улицы Сибирской. Планируется, что ремонт там будет завершен до начала фестиваля. Ограждения, строительные ленты, стройматериалы уберут. С 26 мая ремонт продолжится в центральной части сквера и после — в части сквера со стороны улицы 25 Октября», — рассказали в пресс-службе администрации города. В общей сложности в сквере обновят около девяти тысяч квадратных метров метров тротуарной плитки и асфальта. Также заменят бордюры, сломанные лавочки и урны, восстановят недостающие элементы ограждений, обновят лестницы, которым необходим ремонт. Все работы будут завершены к началу августа.

В прошлом году в Театральном саду отремонтировали 11 секций ограждений со стороны улицы Сибирской, бетонные столбики, расположенные между секциями, две группы боковых лестниц со стороны улицы Ленина.

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