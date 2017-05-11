Пермяков возмутил ремонт сквера возле Оперного театра

Жителей города взволновал начавшийся недавно ремонт сквера около театра Оперы и балета. Особенно их беспокоит то, что работы начались незадолго до начала Дягилевского фестиваля. Они опасаются, что подрядчик может не успеть завершить работы вовремя. Читатели подняли эту тему в социальных сетях, звонили в редакцию «АиФ-Прикамье».

В администрации города уверили, что проведению фестиваля ремонт не помешает.