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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Радика Юльякшина выписали из больницы

Артисту сделали несколько капельниц.

Любимца башкирской публики Радика Юльякшина выписали из больницы.

Фотографии довольного исполнителя появились в социальных сетях. Судя по всему, исполнитель обошелся одним днем отдыха и несколькими капельницами в больнице.

— Извиняюсь за причиненные неудобства. Я снова в строю, шоу продолжается. Все будет хорошо — я это знаю! — добродушно поделился Радик в своем «Инстаграме».

Напомним, что вчера утром артисту стало плохо с сердцем. Испугавшиеся фанаты решили, что артист попал в больницу из-за слишком насыщенного концертного графика.

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