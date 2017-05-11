Радика Юльякшина выписали из больницы
Артисту сделали несколько капельниц.
Артисту сделали несколько капельниц.
Любимца башкирской публики Радика Юльякшина выписали из больницы.
Фотографии довольного исполнителя появились в социальных сетях. Судя по всему, исполнитель обошелся одним днем отдыха и несколькими капельницами в больнице.
— Извиняюсь за причиненные неудобства. Я снова в строю, шоу продолжается. Все будет хорошо — я это знаю! — добродушно поделился Радик в своем «Инстаграме».
Напомним, что вчера утром артисту стало плохо с сердцем. Испугавшиеся фанаты решили, что артист попал в больницу