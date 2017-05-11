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17:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на два дня перекроют улицу Чуйкова

Автомобилистам временно запретят проезд по улице Чуйкова в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, улица будет перекрыта в связи с обрезкой деревьев. Так, ограничение движения транспорта будет действовать:

с 17:00 11 мая до 06:00 12 мая в границах от улицы Краснознаменской до переулка Воровского;с 17:00 часов 12 мая до 06:00 13 мая в границах от улицы Комсомольской до улицы 13-ой Гвардейской.

Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Советской, Комсомольской, Центральной набережной, проспекту Ленина.

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