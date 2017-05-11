В Волгограде на два дня перекроют улицу Чуйкова
Автомобилистам временно запретят проезд по улице Чуйкова в Волгограде.
Автомобилистам временно запретят проезд по улице Чуйкова в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
с 17:00 11 мая до 06:00 12 мая в границах от улицы Краснознаменской до переулка Воровского;с 17:00 часов 12 мая до 06:00 13 мая в границах от улицы Комсомольской до улицы 13-ой Гвардейской.
Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Советской, Комсомольской, Центральной набережной, проспекту Ленина.