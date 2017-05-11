Сюрприз от Корины Фусу: В молдавских школах появится новый предмет
Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы.
Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы.
Факультативный предмет называется «Введение в интеллектуальную собственность». Предмет направлен на продвижение знаний в области интеллектуальной собственности среди учащихся учебных заведений Молдовы.
Курс рассчитан на 34 часа для учеников реального и гуманитарного профилей.