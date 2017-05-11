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18:58 (мск), источник: Actualitati.md

Сюрприз от Корины Фусу: В молдавских школах появится новый предмет

Министерство просвещения одобрило введение нового предмета для школьников с 10 по 12 классы.

Источник: Actualitati.md

Факультативный предмет называется «Введение в интеллектуальную собственность». Предмет направлен на продвижение знаний в области интеллектуальной собственности среди учащихся учебных заведений Молдовы.

Курс рассчитан на 34 часа для учеников реального и гуманитарного профилей.

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