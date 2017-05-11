Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново

Знаете ли вы, что после выхода “Притяжения” моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на полтора миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?

«Мы наблюдали за период с декабря по конец апреля снижение в районе Северного Чертаново на 1,3% цены. Это в целом примерно соответствует общемосковскому темпу снижения цен, тем более что сейчас рынок испытывает влияние гораздо более серьезных факторов, таких как: экономический кризис, сезонность. И говорить о том, что фильм повлиял, я бы не стал. За всю историю развития рынка недвижимости всегда были какие-то параллельно объективные факторы, то есть либо это сезонность, опять же, либо это глобальные тренды рынка на снижение, либо на рост, либо это какие-то локальные события, то есть открытие станций метро, открытие станций МЦК, закрытие станций метро, там стройки какие-то. Вот эти вот факторы, действительно, влияют существенно на ценовую динамику в районе, но фильмы или там еще какие-то локальные события, и затрагивающие только узкие целевые аудитории, я бы не сказал. В Чертаново сейчас квартиры стоят примерно 170 тысяч за метр, то есть в целом за период, который мы обсуждаем, цена снизилась на две тысячи, и это соответствовало общемосковскому тренду. Цены, как известно, сейчас тоже снижаются на всем рынке Москвы. Где-то больше, где-то меньше. Чтобы две тысячи вылились в полтора миллиона, это должна быть определенная площадь. Наверное, навряд ли в Чертаново такая ценовая динамика».

Аккаунт пользователя The Question, потребовавшего у Федора Бондарчука полтора миллиона рублей, привязан к пустой странице в Facebook. Проверить достоверность информации не представляется возможным.

Тем не менее, пока публикация остается самым популярным среди пользовательских вопросов Федору Бондарчуку на портале The Question. В фильме «Притяжение» в Чертаново приземляется громадный инопланетный корабль, а власти вводят в районе чрезвычайное положение. За первый месяц картина собрала более миллиарда рублей.