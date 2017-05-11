Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново
Житель московского района просит режиссера возместить ему ущерб. Он утверждает, что после выхода фильма «Притяжение» цена на его квартиру в Чертаново снизилась на полтора миллиона рублей.
Житель московского района просит режиссера возместить ему ущерб. Он утверждает, что после выхода фильма «Притяжение» цена на его квартиру в Чертаново снизилась на полтора миллиона рублей.
Портал The Question открыл сбор пользовательских вопросов для интервью с Федором Бондарчуком, режиссером фильма «Притяжение», снятом именно в Чертаново. Среди претензий к фильму, озвученных после выхода картины в январе, ряд критиков указывали на излишне негативный образ района Чертаново.
По мнению некоторых рецензентов, спокойный спальный район в «Притяжении» похож почти на гетто. А вот как звучит вопрос Федору Бондарчуку одного из пользователей портала The Question:
Знаете ли вы, что после выхода “Притяжения” моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на полтора миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?
Мог ли фильм действительно повлиять на цены квартир в районе, где снималась картина?
Дмитрий Таганов
руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость»
«Мы наблюдали за период с декабря по конец апреля снижение в районе Северного Чертаново на 1,3% цены. Это в целом примерно соответствует общемосковскому темпу снижения цен, тем более что сейчас рынок испытывает влияние гораздо более серьезных факторов, таких как: экономический кризис, сезонность. И говорить о том, что фильм повлиял, я бы не стал. За всю историю развития рынка недвижимости всегда были
Аккаунт пользователя The Question, потребовавшего у Федора Бондарчука полтора миллиона рублей, привязан к пустой странице в Facebook. Проверить достоверность информации не представляется возможным.
Тем не менее, пока публикация остается самым популярным среди пользовательских вопросов Федору Бондарчуку на портале The Question. В фильме «Притяжение» в Чертаново приземляется громадный инопланетный корабль, а власти вводят в районе чрезвычайное положение. За первый месяц картина собрала более миллиарда рублей.