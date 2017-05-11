В Счетной палате рассказали, как россияне используют средства маткапитала

«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,6% увеличились расходы на предоставление материнского (семейного) капитала и составили 65,58 миллиарда рублей, или 19,9% от утвержденных бюджетных ассигнований», — говорится в оперативном докладе контрольного ведомства о ходе исполнения бюджета РФ за январь-март 2017 года.

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«Увеличение расходов связано с ростом численности семей с детьми, распорядившихся данными средствами в январе-марте 2017 года, на 22,47 тысячи семей, или на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — отмечают аудиторы.

Всего средствами материнского капитала на 1 апреля 2017 года, по данным СП, распорядились 4,8 миллиона семей, или 61,6% от численности семей, получивших сертификат.