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17:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцы смогут бесплатно стерилизовать домашних животных

В регионе началась бесплатная стерилизация бездомных и домашних собак. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

Акция, организованная общественной организацией «Право на жизнь» совместно с немецким благотворительным обществом защиты животных Grenzenlos, продлится до 13 мая.

Привести на операцию животное может любой желающий, предварительно записавшись по телефону 401−401. В Калининграде площадку для акции предоставила ветеринарная клиника «Милосердие» на улице Алябьева, 12. В Гусеве — местный ветеринарный колледж. Благодаря наличию дополнительных помещений в этом муниципалитете на стерилизацию принимают не только собак, но и кошек.

«Общественники утверждают, что такие акции очень востребованы у калининградцев, которые неравнодушны к здоровью своих домашних хвостатых питомцев или заботятся о бездомных животных, но не имеют средств для проведения дорогостоящей операции. В первый день акции в Гусеве было стерилизовано около 20 голов, на следующий день в Калининграде — ещё 30. Помимо стерилизации ветврачи также проводят диагностику и устраняют другие проблемы со здоровьем у собак и кошек. После того, как животное отходит от наркоза, специалисты проверяют её состояние и возвращают хозяину», — сообщили в пресс-службе.

С 2016 года в Калининградской области снижение численности бездомных животных достигается гуманными методами — отловленных собак стерилизуют, вакцинируют против бешенства, помечают специальными бирками и после передержки отпускают в место прежнего обитания.

Эту работу по заказу правительства области выполняет калининградская общественная организация «Право на жизнь». За прошлый год через программу прошло свыше трёх тысяч бездомных собак. Более 500 животных с помощью волонтёров обрели хозяев.

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