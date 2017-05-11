В Воронеже открыли мемориальную доску адмиралу Матвею Змаевичу

Торжественное открытие мемориальной доски русскому флотоводцу сербского происхождения, сподвижнику Петра I Матвею (Матии) Змаевичу состоялась на Адмиралтейской площади в Воронеже в четверг, 11 мая. В церемонии приняли участие члены делегации из Черногории.

Памятный знак рядом с Успенским храмом установили по инициативе президента Общества русско-сербской-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомира Радиновича.

— Я много лет жил в Воронеже на одной из старейших улиц — Севастьяновском съезде, по которому, предположительно, спускались с горы к реке и Петр I, и Матия Змаевич. Этот факт обязывал меня, как его земляка, увековечить его память. Я считал это и личным долгом, и долгом нашего общества дружбы, которое продолжает строить мост между нашими народами, — отметил Любомир Радинович.

Председатель Воронежского совета краеведов, военный историк Валерий Расторгуев передал делегации из Черногории обнаруженные в архивах документы. Среди них автограф Матвея Змаевича.

— Жизнь адмирала Змаевича — это часть нашей общей истории, и я уверен, что отношения между Россией и Черногорией будут становиться только лучше, — сказал депутат парламента Черногории, лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич.

Справка РИА «Воронеж»

Матвей (Матия) Христофорович Змаевич начал службу в российском флоте в 1710 году. После личной беседы с Петром I в 1712 году Змаевич получил звание капитана первого ранга и отправился служить на Балтийский флот. Во время Северной войны отличился в боях со шведами и особенно в Гангнутском сражении в 1714 году, был произведен в контр-адмиралы, а затем — в вице-адмиралы.

В 1723 году Матвей Змаевич по указу Петра I прибыл в Воронеж для строительства флотилии. Под его руководством было построено 15 прамов и столько же галер, а также десятки судов меньшего размера. В 1725 году, уже после смерти Петра I, Змаевич получил орден Святого Александра Невского, в 1727 году — произведен в полные адмиралы.