В Воронеже открыли мемориальную доску адмиралу Матвею Змаевичу
Сербский мореход построил на петровских верфях десятки кораблей.
Сербский мореход построил на петровских верфях десятки кораблей.
Торжественное открытие мемориальной доски русскому флотоводцу сербского происхождения, сподвижнику Петра I Матвею (Матии) Змаевичу состоялась на Адмиралтейской площади в Воронеже в четверг, 11 мая. В церемонии приняли участие члены делегации из Черногории.
Памятный знак рядом с Успенским храмом установили по инициативе президента Общества
— Я много лет жил в Воронеже на одной из старейших улиц — Севастьяновском съезде, по которому, предположительно, спускались с горы к реке и Петр I, и Матия Змаевич. Этот факт обязывал меня, как его земляка, увековечить его память. Я считал это и личным долгом, и долгом нашего общества дружбы, которое продолжает строить мост между нашими народами, — отметил Любомир Радинович.
Председатель Воронежского совета краеведов, военный историк Валерий Расторгуев передал делегации из Черногории обнаруженные в архивах документы. Среди них автограф Матвея Змаевича.
— Жизнь адмирала Змаевича — это часть нашей общей истории, и я уверен, что отношения между Россией и Черногорией будут становиться только лучше, — сказал депутат парламента Черногории, лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич.
Справка РИА «Воронеж»
Матвей (Матия) Христофорович Змаевич начал службу в российском флоте в 1710 году. После личной беседы с Петром I в 1712 году Змаевич получил звание капитана первого ранга и отправился служить на Балтийский флот. Во время Северной войны отличился в боях со шведами и особенно в Гангнутском сражении в 1714 году, был произведен в
В 1723 году Матвей Змаевич по указу Петра I прибыл в Воронеж для строительства флотилии. Под его руководством было построено 15 прамов и столько же галер, а также десятки судов меньшего размера. В 1725 году, уже после смерти Петра I, Змаевич получил орден Святого Александра Невского, в 1727 году — произведен в полные адмиралы.
В 1728 году в жизни Матвея Змаевича началась полоса испытаний: подчиненные написали на него донос, обвинив в растрате казенных денег. Змаевич был предан суду, хотя многие факты доноса не подтвердились. Змаевича понизили в звании до