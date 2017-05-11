Ночь Тома Хэнкса, уличная культура и весенние цветы
Чем заняться в Москве 13 и 14 мая.
Чем заняться в Москве 13 и 14 мая.
Если вы еще не придумали, чем заняться на выходные, то советуем внимательно прочитать наш еженедельный обзор. Будет из чего выбрать. Ведь 13 и 14 мая в Москве пройдет сразу несколько интересных мероприятий.
Киноночь Тома Хэнкса
Вечером в пятницу, 12 мая, стоит заглянуть в «Люмьер-холл» на киноночь Тома Хэнкса.
Гостей ждет сразу несколько фильмов с участием этого американского актера.
Например, любимый многими «Форрест Гамп», главная роль в котором принесла Том Хэнксу заветную статуэтку «Оскар».
Вторая картина — фильм, основанный на реальных событиях — трагикомедия «Поймай меня, если сможешь». Здесь Том Хэнкс играет агента ФБР, который пытается поймать юного и талантливого мошенника в исполнении Леонардо ДиКаприо.
Ну, а кроме кино, зрителей, как всегда, ждет уютная атмосфреа, чай и приятная компания.
Photobookfest 2017
С 12 по 28 мая Центр фотографии имени братьев Люмьер проводит первый в России фестиваль фотокниги — Photobookfest 2017. В течение семнадцати дней посетителей ждет насыщенная выставочная и образовательная программы.
Гостей ждут выставки лучших фотокниг со всей России: «Новый разворот», выставка «СССР строит социализм. Шедевры советской фотокниги 1930-х годов» и работы победителей престижной фотопремии Paris Photo Aperture, а также необычные видеоинсталляции и
Подробная программа фестиваля на сайте.
Выставка «Комикс Андерграунд»
13 мая в рамках фестиваля «КомМиссия-2017» открывается выставка «Комикс Андерграунд» — яркая экспозиция рисованных историй родом из субкультур. Здесь собраны необычные, эпатажные и в
В Зверевском центре современного искусства будут показаны лучшие работы отечественных мастеров жанра. В выставке участвуют: Пит Мулинов (Psymuline), Лена Ужинова, Селявин Никита, Тала Никитина и Денис Siggi Алексеев.
Графически его работы балансируют на грани между комиксом и карикатурой.
Выставка «Комикс Андеграунд» является традиционный и проводится с 2005 года. Сам термин Underground comics появился на рубеже 70-х годов ХХ века в США, и был, прежде всего, связан с контркультурой. Пытаясь избежать редакционной цензуры и ориентируясь на потребности довольно узкой аудитории, значительная часть комиксов ушла в подполье. Впоследствии такие андеграундные авторы как Арт Шпигельман, Роберт Крамб и Мэтт Грюнинг стали классиками, а термин трансформировался в Alternative comics.
Вход свободный. Возрастной рейтинг мероприятия — «18+».
Urban Fest
13 мая с 12:00 до 22:00 территория «Флакона» превратится в огромную интерактивную площадку на которой разместятся фудтраки с уличной едой, большая музыкальная сцена и пять тематических зон.
«Олдскул» придется по душе ценителям и всем неравнодушным к граффити,
В зоне «Танцев» посетителей ждут танцевальные батлы по
Любители видеоигр приглашаются в пространство, где пройдет кибертурнир с использованием технологий VR, а также будут представлены последние достижения индустрии.
Большое разнообразие спортивных мероприятий, тренингов и соревнований ждут самых активных на площадке «Актив». Здесь пройдут
Черешневый лес
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Номер пользуется огромным успехом, но его автор — немец фон Кнейшиц шантажирует Марион, угрожая раскрыть всем тайну ее личной жизни. Ингеборга Дапкунайте сыграет в «Цирке» не только Марион Диксон, в имени которой прямая перекличка с Марлен Дитрих, но и «русскую Дитрих» — Любовь Орлову, звезду советского кинематографа, исполнительницу главной роли в «Цирке» Александрова.
А до конца мая в Петровском Пассаже можно будет посетить выставку одной из самых известных представительниц наивного искусства в России,
Весенний фестиваль цветов
Весь май в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Здесь можно увидеть более 100 тысяч тюльпанов, а также множество ароматных первоцветов — нарциссы, магнолию, 50 видов сирени, черемуху. В конце мая раскроют свои огромные бутоны древовидные пионы — их махровые цветки достигают 20 сантиметров в диаметре.
Весна в саду завершается пышным цветением рододендронов.
Впервые здесь пройдет выставка гербер, а тех, кто не уедет на дачу, ждут вечерние концерты под открытым небом. В Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее.