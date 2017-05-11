Ночь Тома Хэнкса, уличная культура и весенние цветы

Источник: РИА "Новости"

Если вы еще не придумали, чем заняться на выходные, то советуем внимательно прочитать наш еженедельный обзор. Будет из чего выбрать. Ведь 13 и 14 мая в Москве пройдет сразу несколько интересных мероприятий. Киноночь Тома Хэнкса Вечером в пятницу, 12 мая, стоит заглянуть в «Люмьер-холл» на киноночь Тома Хэнкса.

Гостей ждет сразу несколько фильмов с участием этого американского актера. Например, любимый многими «Форрест Гамп», главная роль в котором принесла Том Хэнксу заветную статуэтку «Оскар». Вторая картина — фильм, основанный на реальных событиях — трагикомедия «Поймай меня, если сможешь». Здесь Том Хэнкс играет агента ФБР, который пытается поймать юного и талантливого мошенника в исполнении Леонардо ДиКаприо. Ну, а кроме кино, зрителей, как всегда, ждет уютная атмосфреа, чай и приятная компания.

Photobookfest 2017 С 12 по 28 мая Центр фотографии имени братьев Люмьер проводит первый в России фестиваль фотокниги — Photobookfest 2017. В течение семнадцати дней посетителей ждет насыщенная выставочная и образовательная программы. Гостей ждут выставки лучших фотокниг со всей России: «Новый разворот», выставка «СССР строит социализм. Шедевры советской фотокниги 1930-х годов» и работы победителей престижной фотопремии Paris Photo Aperture, а также необычные видеоинсталляции и мастер-классы от знаменитых фотографов, художников и дизайнеров — Калена Крузе, Питера Пуклуса и Антона Лепашева, презентации книг, лекции и многое другое. Подробная программа фестиваля на сайте. Выставка «Комикс Андерграунд» 13 мая в рамках фестиваля «КомМиссия-2017» открывается выставка «Комикс Андерграунд» — яркая экспозиция рисованных историй родом из субкультур. Здесь собраны необычные, эпатажные и в чем-то провокационные комиксы, не вписывающиеся в коммерческий формат. В Зверевском центре современного искусства будут показаны лучшие работы отечественных мастеров жанра. В выставке участвуют: Пит Мулинов (Psymuline), Лена Ужинова, Селявин Никита, Тала Никитина и Денис Siggi Алексеев.

Специальный гость и участник выставки — испанский художник Мигель Бриева. Мигель рисует в стиле американских плакатов 50-х, издеваясь над обществом потребления.

Графически его работы балансируют на грани между комиксом и карикатурой. Выставка «Комикс Андеграунд» является традиционный и проводится с 2005 года. Сам термин Underground comics появился на рубеже 70-х годов ХХ века в США, и был, прежде всего, связан с контркультурой. Пытаясь избежать редакционной цензуры и ориентируясь на потребности довольно узкой аудитории, значительная часть комиксов ушла в подполье. Впоследствии такие андеграундные авторы как Арт Шпигельман, Роберт Крамб и Мэтт Грюнинг стали классиками, а термин трансформировался в Alternative comics. Вход свободный. Возрастной рейтинг мероприятия — «18+». Urban Fest Дизайн-завод «Флакон» отметит свое 8-летие фестивалем уличной культуры. 13 мая с 12:00 до 22:00 территория «Флакона» превратится в огромную интерактивную площадку на которой разместятся фудтраки с уличной едой, большая музыкальная сцена и пять тематических зон. «Олдскул» придется по душе ценителям и всем неравнодушным к граффити, стрит-арту, битбоксу и брейк-дансу.

Для оформления площадки будут задействованы тюнингованные автомобили, виниловые пластинки и инсталляции из VHS-кассет.

В зоне «Танцев» посетителей ждут танцевальные батлы по хип-хопу и брейк-дансу, а также показательные выступления от лучших танцевальных школ и приглашенных команд. Любители видеоигр приглашаются в пространство, где пройдет кибертурнир с использованием технологий VR, а также будут представлены последние достижения индустрии. Большое разнообразие спортивных мероприятий, тренингов и соревнований ждут самых активных на площадке «Актив». Здесь пройдут мастер-классы и занятия по капоэйра, стретчингу, кроссфиту, йоге и фитболу. Также в зоне «Актива» разместится большой скалодром. Во-первых, это красиво.. А еще зрелищно, ярко и захватывающе. Это про «Экстрим». Здесь установят все для комфортного пребывания на скейтборде, BMX, самокате и агрессивных роликах!

Источник: РИА "Новости"

Черешневый лес 1 1—12 мая в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» в Театре Наций состоится премьера спектакля «Цирк» режиссера Максима Диденко. По сюжету фильма Григория Александрова, вышедшего в 1936-м году, в СССР приезжает звезда американского цирка Марион Диксон с аттракционом «Полет на Луну». Номер пользуется огромным успехом, но его автор — немец фон Кнейшиц шантажирует Марион, угрожая раскрыть всем тайну ее личной жизни. Ингеборга Дапкунайте сыграет в «Цирке» не только Марион Диксон, в имени которой прямая перекличка с Марлен Дитрих, но и «русскую Дитрих» — Любовь Орлову, звезду советского кинематографа, исполнительницу главной роли в «Цирке» Александрова. А до конца мая в Петровском Пассаже можно будет посетить выставку одной из самых известных представительниц наивного искусства в России, художницы-самоучки Кати Медведевой. Она взялась за кисть, когда ей было уже под сорок, — теперь ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, а западные коллекционеры называют ее работы «живописью обнаженной души».

Источник: РИА "Новости"

Весенний фестиваль цветов Весь май в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Здесь можно увидеть более 100 тысяч тюльпанов, а также множество ароматных первоцветов — нарциссы, магнолию, 50 видов сирени, черемуху. В конце мая раскроют свои огромные бутоны древовидные пионы — их махровые цветки достигают 20 сантиметров в диаметре.

В саду расцветут три вида сакуры, и даже настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма.

Весна в саду завершается пышным цветением рододендронов. Впервые здесь пройдет выставка гербер, а тех, кто не уедет на дачу, ждут вечерние концерты под открытым небом. В Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее.