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18:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Работы по асфальтированию подъездной дороги к крематорию начались в Нижнем Новгороде

Первый в Нижнем Новгороде крематорий расположен за Ново-Сормовском кладбищем.

Работы по асфальтированию подъездной дороги к крематорию начались в Нижнем Новгороде. Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель ООО «Терра» Игорь Щеголев, в настоящее время начаты работы по благоустройству территории вокруг крематория.

По его словам, с 12 мая планируется начать непосредственно асфальтирование дороги к крематорию. Работы по благоустройству планируется завершить в мае. «С завтрашнего дня начинается само асфальтирование. Надеюсь, к концу мая благоустройство будет закончено», — сказал собеседник агентства, добавив, что работы по благоустройству и асфальтированию дороги будут выполняться за счёт компании.

Однако срок ввода крематория в эксплуатацию предприниматель назвать затруднился. «Технология вся готова. Сейчас вопрос в благоустройстве и подъездной дороге», — отметил он.

Напомним, первый в Нижнем Новгороде крематорий расположен за Ново-Сормовском кладбищем. К нему вела только грунтовая дорога, труднопроходимая весной и после дождей. Новую дорогу планируется проложить к крематорию в Нижнем Новгороде до его открытия.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок.

Крематорий планировалось открыть в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.

Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.

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