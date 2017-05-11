Купол стадиона «Самара Арена» готов на 66%, его обещают достроить летом

В Самаре активно продолжается строительство стадиона к ЧМ-2018. Сейчас его готовность составляет около 65%, сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

На данный момент строители заканчивают установку пирамидальных металлических опор, к которым крепятся уходящие к вершине купола консоли. Именно они и придают куполу форму летающей тарелки. Завершить монтаж консолей планируется летом, пока купол стадиона готов на 66%. А вот опоры установлены уже все (всего их 32) — осталось доделать «ногу» последней из них.

Как сейчас выглядит «Самара Арена» с высоты птичьего полета узнаете, когда посмотрите видео самарского блогера Александра Карягина.