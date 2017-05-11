Дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Новгорода 12 мая
С утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
С утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Новгорода 12 мая. Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, 12 мая в Нижнем Новгороде в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения пройдет День снижения скорости.
Согласно информации, с утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем в 11:00 в Нижегородском техникуме отраслевых технологий пройдет встреча учащихся с руководством управления Госавтоинспекции. После этого волонтеры развернут
В 12:00 дорожные камеры будут установлены в очагах аварийности города и будут документировать нарушения скоростного режима.
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