Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих
Овечкин не поедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
18:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Новгорода 12 мая

С утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Новгорода 12 мая. Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, 12 мая в Нижнем Новгороде в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения пройдет День снижения скорости.

Согласно информации, с утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем в 11:00 в Нижегородском техникуме отраслевых технологий пройдет встреча учащихся с руководством управления Госавтоинспекции. После этого волонтеры развернут плакат-обращение к нижегородцам с призывом соблюдать правила дорожного движения.

В 12:00 дорожные камеры будут установлены в очагах аварийности города и будут документировать нарушения скоростного режима.

За 4 месяца текущего года на дорогах региона из-за превышения водителями скорости и выбора скорости, не соответствующей конкретным условиям движения, зарегистрировано 237 ДТП с пострадавшими, что составляет 17,6% от общего количества подобных автоаварий. При этом каждый третий погибший получил смертельные ранения именно в них (28 погибших из 84).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
Правительство одобрило закон о телемедицине
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь