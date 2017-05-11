Дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Нижнего Новгорода 12 мая. Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, 12 мая в Нижнем Новгороде в рамках четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения пройдет День снижения скорости.

Согласно информации, с утра вдоль проспекта Гагарина сотрудники автоинспекции выставят 10 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем в 11:00 в Нижегородском техникуме отраслевых технологий пройдет встреча учащихся с руководством управления Госавтоинспекции. После этого волонтеры развернут плакат-обращение к нижегородцам с призывом соблюдать правила дорожного движения.

В 12:00 дорожные камеры будут установлены в очагах аварийности города и будут документировать нарушения скоростного режима.