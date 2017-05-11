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17:19 (мск), источник: Капитал

В июне украинцев ждут дополнительные выходные

В начале и конце июня жителей Украины ожидают дополнительные выходные. Об этом сообщает «Страна».

Источник: Reuters

Так, в первом месяце лета будет сразу два государственных праздника: 4 июня отмечается Троица, которая празднуется в воскресенье. Таким образом, понедельник, 5 июня, также будет выходным.

Следующий праздник выпадает на конец месяца — 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Этот день припадает на среду, которая также будет выходной.

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