В июне украинцев ждут дополнительные выходные

Так, в первом месяце лета будет сразу два государственных праздника: 4 июня отмечается Троица, которая празднуется в воскресенье. Таким образом, понедельник, 5 июня, также будет выходным.

Следующий праздник выпадает на конец месяца — 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Этот день припадает на среду, которая также будет выходной.