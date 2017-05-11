Врачи объяснили, почему лучше не пить ледяную воду

Ученые говорят, что многие предпочитают пить холодную воду, чтобы быстрее утолить жажду, однако это плохо и приводит к серьезным проблемам.

По словам исследователей, намного лучше пить просто прохладную воду или воду комнатной температуры. Такой водой намного быстрее можно утолить жажду, а кроме того, вред для желудочно-кишечного тракта будет меньший.

В целом, ученые говорят, что самый большой вред холодная вода наносит пищеварительной системе человека. Оказывается, в результате приема холодной воды сужаются сосуды, что приводит к замедлению процесса обработки пищи.

Кроме того, после употребления ледяной воды организм не получает питательные вещества, поскольку температура тела составляет примерно 36,6 градуса, а если на тело воздействуют холодом, то оно вынуждено восстанавливать баланс температуры, что приводит к расходу энергии. В результате человеку не хватает набора микроэлементов.

Также при употреблении слишком холодной воды в жару есть риск получить простуду, которая также может дать осложнения.

Слишком холодная вода стимулирует блуждающий нерв, в результате начинается процесс замедления ритма сердца, что опасно для жизни. Таким образом, ученые говорят, что важно заботиться о правильной температуре употребляемой воды.