В Беларуси стали чаще рождаться двойни

Так, в прошлом году двойни родились у 1 348 женщин (в 2010-м — у 1027).

Об укреплении брачно-семейных отношений свидетельствует увеличение рождения детей у женщин, состоящих в зарегистрированном браке (в 2016 году — 86,7%, в 2010 году — 80,4%).

Начиная с 2007 года более 100 тыс. женщин ежегодно становятся матерями. В 2016 году родилось 117,8 тыс. детей, из них 48,5 тыс. (41,2%) — первенцы. Более половины рождений связано с рождением женщиной второго, третьего и последующих детей. Так, доля детей рожденных вторыми в общем числе родившихся увеличилась с 36,1% в 2010 году до 39,9% в 2016 году, третьими и последующими — с 11,6% до 18,9%.

В 2016 году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 28,9 года, в городской местности — 29,3 года, в сельской местности — 27,7 года.

Провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая. Его проведение способствует повышению уровня информированности в вопросах, касающихся семей, и углублению знаний социально-экономических и демографических процессов.

Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.