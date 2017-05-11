Женихи и невесты в Беларуси становятся старше

Молодые люди стали связывать себя узами брака более осознанно — возраст вступления в брак увеличился. Так, в 2016 году средний возраст вступления в первый брак у женщин составил 25,6 года, у мужчин — 27,8 года (для сравнения: в 2010-м у женщин — 24,4 года, у мужчин — 26,5 года).

Среди людей старших возрастных групп (60 и более лет) в прошлом году заключены 774 брака (в 2010-м — 576 браков).

Как отметили в Белстате, одним из основных индикаторов, характеризующих институт семьи, является показатель брачности. В 2016 году в республике заключено 64 536 семейных союзов. Из числа вступивших в брак впервые зарегистрировали его 46 149 мужчин и 45 143 женщины, повторно — 18 387 мужчин и 19 393 женщины.

Браки в основном заключаются между гражданами Беларуси. Среди браков, оформленных с иностранными гражданами, в основном женихи и невесты из Беларуси вступали в семейный союз с гражданами из стран СНГ (3 825 браков, или 80,2%).

Провозглашенный Генассамблеей ООН в 1993 году Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая. Его проведение способствует повышению уровня информированности в вопросах, касающихся семей, и углублению знаний социально-экономических и демографических процессов.

Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.