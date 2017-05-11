Жители неприватизированных квартир проголосуют по реновации как собственники

Жители неприватизированных квартир получат возможность проголосовать по проекту реновации также, как и собственники недвижимости. В мэрии полагают, что данная мера позволит исключить потенциальный конфликт интересов и учесть мнение нанимателей по договорам социального найма. Об этом в четверг, 11 мая сообщается на официальном сайте столичного правительства.

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«При проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в проект программы реновации представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение о включении дома в проект программы реновации должно одобрить большинство жильцов — не менее двух третей.

2 мая столичные власти опубликовали предварительный список домов под снос. Туда вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях. Отмечается, что в этих домах около 70 процентов жителей поддерживают реновацию. Голосование состоится с 15 мая по 15 июня.