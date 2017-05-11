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18:43 (мск), источник: Publika.md

Ученые: перец чили поможет избавиться от лишнего веса

Международная группа ученых с участием российских специалистов выяснила, что регулярное употребление в пищу перца чили способствует снижению веса и улучшению пищеварения. Обзор опубликован в журнале International Journal Of Food Sciences And Nutrition.

Источник: Publika.md

Острый перец чили является специей первостепенной важности в кухнях многих народов мира. В нем содержится алкалоид капсаицин, который, как выяснили ученые, в терапевтических дозах положительно влияет на организм человека, стимулируя и поддерживая естественные процессы пищеварения.

Потеря лишних килограммов ускоряется из-за того, что капсаицин увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови. Выводы ученых были сделаны на основании исследования большого массива исследовательских работ о влиянии перца чили на человека, а также обобщенных данных наблюдений за людьми, которые потребляли чили в пищу как единовременно, так и регулярно в течение 12 недель.

Капсаицин является тем самым веществом, который придает чилийскому перцу его жгучесть. Его свойства известны с древнейших времен, экстракты из перца, вытяжки и порошки находят применение не только в медицине. Попадая в организм человека, капсаицин предотвращает накопление в организме вещества, которое отвечает за передачу болевых импульсов в мозг (оно известно под названием TRPV1). Когда уровень TRPV1 в организме снижается, болевые сигналы в мозг не проходят, человек их просто не ощущает. Поэтому капсаицин может использоваться как мощное средство для блокирования боли. Кроме того он способствует выработке физиологически активных веществ, снимающих воспалительный процесс.

Благодаря тому, что капсаицин серьезно раздражает слизистые оболочки, он используется в качестве действующего вещества в газовых пистолетах и баллончиках, эффективных не только против человека, но и собак. Также его добавляют в краску, которой покрывают подводную часть кораблей, чтобы предотвратить обрастание моллюсками.

Как отмечает участвующая в исследованиях профессор ИТМО и Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова, доктор биологических наук Юлия Федотова, доскональное изучение и обобщение существующих научных материалов о свойствах перца чили и его влиянии на организм позволит в будущем создать на основе вытяжки из него эффективные лекарства и биологически активные пищевые добавки. Они могут найти применение в диетологии для поддержания оптимальной массы тела, для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В разработках продуктов на основе перца чили участвуют ученые из Чехии, Словакии, России, Катара, пишет РИА Новости.

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