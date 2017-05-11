На Керченской паромной переправе встретили миллионного пассажира этого года

Она приехала в Керчь навестить детей. Надежда Ивановна рассказала, что услугами переправы пользуется довольно часто, так как в Керчи живут ее сыновья. Очень комфортно на пароме. Я приехала, мне предложили помочь донести багаж. Всюду чисто, красиво, зелено. Мне очень нравится, — рассказала Н. Пученкина. Цветы и памятный подарок миллионному пассажиру переправы вручил директор ООО «Морская дирекция» Сергей Якушев. Отметим, что примерно в эти же майские дни (12 мая) в прошлом году на Керченской паромной переправе также встречали миллионного пассажира.

По данным «Морской дирекции», с 30 апреля по 9 мая включительно в Крым и в обратном направлении через Керченскую паромную переправу перевезено 127,5 тыс пассажиров, 27,6 тыс. легковых автомобилей и 6,6 тыс. грузовиков. В прошлом году за аналогичный период времени было обслужено 128 тыс. пассажиров и 31 тыс. легковых автомобилей.