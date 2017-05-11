С Нижневолжской набережной начали вывозить строительный мусор

Сейчас начали вывозить строительный мусор, работы должны завершиться до 3 июня. Параллельно администрация Нижнего Новгорода завершает подготовку к конкурсу по выбору подрядчика для благоустройства набережной. Работы, которые предварительно оцениваются в 370 млн рублей, пройдут от Канавинского моста до Рыбного переулка. Итоги конкурса планируется подвести до конца июня.

Строителям в 2017 году предстоит проложить на набережной велосипедные и пешеходные дорожки, благоустроить туристические зоны и смотровые площадки. В следующем году высадят кустарники и деревья, обновленную набережную планируется открыть к лету 2018 года.

«Мы видим, что работа идет планомерно, она хорошо организована, и сомнений в том, что демонтаж конструкций завершится в срок, на сегодняшний день нет», — отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.