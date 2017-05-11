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18:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

С Нижневолжской набережной начали вывозить строительный мусор

Подрядчик демонтировал 90% железобетонных конструкций за синим забором на Нижневолжской набережной, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас начали вывозить строительный мусор, работы должны завершиться до 3 июня. Параллельно администрация Нижнего Новгорода завершает подготовку к конкурсу по выбору подрядчика для благоустройства набережной. Работы, которые предварительно оцениваются в 370 млн рублей, пройдут от Канавинского моста до Рыбного переулка. Итоги конкурса планируется подвести до конца июня.

Строителям в 2017 году предстоит проложить на набережной велосипедные и пешеходные дорожки, благоустроить туристические зоны и смотровые площадки. В следующем году высадят кустарники и деревья, обновленную набережную планируется открыть к лету 2018 года.

«Мы видим, что работа идет планомерно, она хорошо организована, и сомнений в том, что демонтаж конструкций завершится в срок, на сегодняшний день нет», — отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов.

Обновленная Нижневолжская набережная будет иметь зоны для тихого и активного отдыха террасы, велодорожки, места для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также смотровые площадки. После завершения работ это место включат в туристические маршруты Нижнего Новгорода.

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