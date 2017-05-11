Продолжение «Котёнка с улицы Лизюкова» воронежцы смогут увидеть в июне
В Воронеже теперь появятся и австралийские названия. Приключения «Котёнка с улицы Лизюкова» продолжатся на континенте кенгуру.
В Воронеже теперь появятся и австралийские названия. Приключения «Котёнка с улицы Лизюкова» продолжатся на континенте кенгуру.
Работа над второй серией мультфильма, прославившего Воронеж, сейчас активно идёт на студии «Wizart Animation». Кстати, продолжение задумывалось и на Союзмультфильме, но его так и не выпустили. Теперь его сделают в 3D, а
Самый известный житель улицы Лизюкова едва не стал рыжим. Котёнка Василия художники рисовали и пятнистым, и более мультяшным, и полосатым. В итоге он будет таким, как в детстве. Только в 3D — ещё пушистым и объёмным. Как раз
Александр Калюжный, руководитель отдела сетапа:
«Очень сложно найти баланс, чтобы он как бы жирненький, и смотрелся привлекательно, и при этом был мультяшным. Нельзя сделать корректно по физике — там согнуть живот, допустим, потому что это будет выглядеть некрасиво, непривлекательно. Будут у нас все тогда заплывшие жиром персонажи. И нужно в зависимости от позы корректировать».
Главные толстяки — коалы, коренные жители Австралии. Именно туда, а не в Африку, на сей раз переносит замёрзшего котёнка давняя подруга ворона. Без превращения в бегемота — они тут не водятся. Из десятка сценариев, выбрали тот, где Василий окажется между крокодилом и акулой, получит пинок от кенгуру и прокатится на «Гото Предестинации» — так назовёт… доску для серфинга. Вообще в ленте много Воронежа.
Евгения Соседко, журналист:
«За почти 30 лет с момента выхода на экраны “Котёнка” мультяшный Воронеж тоже вырос. А та самая улица Лизюкова, совершенно неузнаваемая в варианте Союзмультфильма, обрела вполне конкретные черты. Даже памятник первому десанту будет. И вообще, продолжение — некий анимационный гид по Воронежу. Василий покажет и Бима, и центральную площадь, и набережную с первым российским линкором. И
Алексей Замыслов, режиссёр анимационного фильма:
«У нас есть присказка, если в первом мультфильме было: “Я жил в Воронеже, на улице Лизюкова”, то есть, у нас это тоже всё есть. Но у нас ещё котёнок всё время приговаривает — “а вот у нас в Воронеже вот так делают, а вот у нас в Воронеже делают вот так”. Мы в принципе очень гордимся фразой в конце — что в гостях хорошо, а в Воронеже лучше».
Вторая серия «Котёнка» пока в таком
Владимир Николаев, исполнительный продюсер студии «Wizart Animation»:
«Мы сделали всё, чтобы была преемственность. У нас песня Котёнка, которая является таким знаковым элементом, в фильме она исполняется той же певицей, исполнительницей, которая пела песню Котёнка в оригинальном фильме, как раз недавно её записали, режиссёр утвердил».
Котёнка таким воронежцы увидят, конечно, первыми. Доделать фильм обещают к июню. И показывать чуть ли не на каждом углу. Новые приключения кота, который успел стать брендом Воронежа — это подарок студии «Wizart Animation» городу.