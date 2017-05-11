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18:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Продолжение «Котёнка с улицы Лизюкова» воронежцы смогут увидеть в июне

В Воронеже теперь появятся и австралийские названия. Приключения «Котёнка с улицы Лизюкова» продолжатся на континенте кенгуру.

Работа над второй серией мультфильма, прославившего Воронеж, сейчас активно идёт на студии «Wizart Animation». Кстати, продолжение задумывалось и на Союзмультфильме, но его так и не выпустили. Теперь его сделают в 3D, а саунд-трек зазвучит по-новому.

Самый известный житель улицы Лизюкова едва не стал рыжим. Котёнка Василия художники рисовали и пятнистым, и более мультяшным, и полосатым. В итоге он будет таким, как в детстве. Только в 3D — ещё пушистым и объёмным. Как раз из-за форм здесь он любимый персонаж. На фоне большинства других — худой. Животы добавили забот отделу сетапа, где мультзверей готовят к анимации. Эти, почти что, кукловоды даже пухляков сделали грациозными.

Александр Калюжный, руководитель отдела сетапа:

«Очень сложно найти баланс, чтобы он как бы жирненький, и смотрелся привлекательно, и при этом был мультяшным. Нельзя сделать корректно по физике — там согнуть живот, допустим, потому что это будет выглядеть некрасиво, непривлекательно. Будут у нас все тогда заплывшие жиром персонажи. И нужно в зависимости от позы корректировать».

Главные толстяки — коалы, коренные жители Австралии. Именно туда, а не в Африку, на сей раз переносит замёрзшего котёнка давняя подруга ворона. Без превращения в бегемота — они тут не водятся. Из десятка сценариев, выбрали тот, где Василий окажется между крокодилом и акулой, получит пинок от кенгуру и прокатится на «Гото Предестинации» — так назовёт… доску для серфинга. Вообще в ленте много Воронежа.

Евгения Соседко, журналист:

«За почти 30 лет с момента выхода на экраны “Котёнка” мультяшный Воронеж тоже вырос. А та самая улица Лизюкова, совершенно неузнаваемая в варианте Союзмультфильма, обрела вполне конкретные черты. Даже памятник первому десанту будет. И вообще, продолжение — некий анимационный гид по Воронежу. Василий покажет и Бима, и центральную площадь, и набережную с первым российским линкором. И где-то в Австралии похвастает — в воронежских школах ученикам бесплатно дают молоко».

Алексей Замыслов, режиссёр анимационного фильма:

«У нас есть присказка, если в первом мультфильме было: “Я жил в Воронеже, на улице Лизюкова”, то есть, у нас это тоже всё есть. Но у нас ещё котёнок всё время приговаривает — “а вот у нас в Воронеже вот так делают, а вот у нас в Воронеже делают вот так”. Мы в принципе очень гордимся фразой в конце — что в гостях хорошо, а в Воронеже лучше».

Вторая серия «Котёнка» пока в таком эскизно-рисованном варианте. В ленте будут и отсылки к классике. Обещают, пару узнаваемых сцен из любимых советских мультфильмов. Работа над продолжением, говорят, затянулась, пока получали права на некоммерческое использование. Воронежские аниматоры учли все пожелания прежних авторов.

Владимир Николаев, исполнительный продюсер студии «Wizart Animation»:

«Мы сделали всё, чтобы была преемственность. У нас песня Котёнка, которая является таким знаковым элементом, в фильме она исполняется той же певицей, исполнительницей, которая пела песню Котёнка в оригинальном фильме, как раз недавно её записали, режиссёр утвердил».

Котёнка таким воронежцы увидят, конечно, первыми. Доделать фильм обещают к июню. И показывать чуть ли не на каждом углу. Новые приключения кота, который успел стать брендом Воронежа — это подарок студии «Wizart Animation» городу.

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