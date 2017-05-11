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19:54 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане изменены маршруты общественного транспорта

В связи с перекрытием ряда улиц в столице будут изменены схемы маршрутов пассажирского транспорта.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

По сообщению Управления автомобильных дорог Астаны, в рамках среднего ремонта автомобильных дорог в столице с 11 по 17 мая планируется перекрытие движения по проспекту Тәуелсіздік на участке от улицы Б. Момышулы до ул. Б. Майлина.

А также с 11 по 22 мая будет ограничено движение на автодорожном мосту «Арыс» (М-3) через реку Есиль по улице Сыганак, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Кроме того, в связи с заменой дорожного полотна на железнодорожном переезде № 805 по ул. Малахова в районе Лесозавода с 12 мая с 22.00 до 06.00 13 мая будет ограничено движение автотранспорта как со стороны ул. Жерұйық, так и со стороны ул. Сусамыр.

В связи с проведением строительных работ инженерных сетей с 13 по 18 мая будет частично перекрыт проезд по пр. Кабанбай батыра, от ул. Сыганак до ул. Алматы.

В этой связи будут временно изменены схемы маршрутов городского транспорта. В частности, схемы маршрутов автобусов № 10, 12, 27, 37 с начального остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до остановочного пункта «Кардиологический центр» останутся без изменений — далее маршруты проследуют по схеме: направо на улицу Сыганак — налево на проспект Туран — налево на улицу Керей-Жанибек хандар — направо на проспект Кабанбай батыра — далее все маршруты будут следовать по утвержденной схеме движения.

Маршруты под номерами 302, 303, 308, 309 проследуют от начального остановочного пункта «Кардиологический центр» («ТРЦ «Азия парк») — далее по измененной схеме: налево на ул. Сыганак — направо на ул. Сауран — направо на ул. Керей-Жанибек хандар — налево на пр. Кабанбай батыра — далее все маршруты будут следовать согласно утвержденной схеме движения.

Во избежание заторовых ситуаций на дорогах Управление автомобильных дорог Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать поездки и предусматривать альтернативные маршруты объезда.

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