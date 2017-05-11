Невеста, расплакавшаяся во время свадебной фотосессии, стала звездой сети

В комментарии к снимку Дин поделился: «Я фотографировал Эдриана и Рослин на закате. Я собирался поставить один из тех великолепных закатных кадров, когда маленькие люди находятся посреди грандиозного пейзажа. Мне, в общем, нравятся такие фотографии… Но сегодня я почувствовал, что хочу чего-то большего».

Джеймс попросил пару прекратить позировать и просто насладиться первым совместным закатом в качестве мужа и жены. Результат был ошеломительным: возлюбленные смогли расслабиться и быть самими собой.

Тогда Джеймс решил пойти дальше. Он задал Эдриану вопрос: «Почему из нескольких миллиардов людей на земле ты выбрал именно Рослин?» А затем попросил ответить на него шепотом на ухо Рослин. Когда он начал говорить, на глазах девушки появились слезы. Этот удивительный момент и попал на снимок, передает Cosmo.ru.

На сегодняшний день фотография собрала 263 тысячи лайков и множество репостов. Снимок смог тронуть миллионы сердец, а сам Джеймс признался в том, что во время съемки думал о своей любимой жене и также не мог сдержать слез.