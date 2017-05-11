Петербуржец может лишиться жилья из-за долга по алиментам

В Петербурге 40-летний мужчина может лишиться жилплощади из-за неуплаты алиментов, передает УФССП по городу и области.

По информации ведомства, нерадивый отец длительное время уклонялся от выплаты алиментов на воспитание 14-летней дочери и 6-летнего сына. Мужчина накопил долг в размере 600 тысяч рублей и отказался погасить его даже после ограничения выезда за границу.

Чтобы воздействовать на должника, судебные приставы арестовали его долю в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе — там петербуржцу принадлежит половина площади. Кроме того, у мужчины есть отдельная квартира, в которой он проживает.

Если недобросовестный отец в ближайшее время не выплатит алименты, его доля в двухкомнатной квартире уйдет с молотка.