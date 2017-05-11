Мэрия Воронежа опубликовала план дорожного ремонта в ночь на 12 мая

Мэрия опубликовала план дорожных работ в ночь на пятницу, 12 мая. Ремонт пройдет по 11 адресам. Дорожники займутся устройством и фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

В перечень вошли:

— Ленинский проспект: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Лебедева до улицы Циолковского), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Димитрова и от железнодорожного переезда на улице Лебедева до улицы Циолковского);.

— бульвар Победы: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Владимира Невского), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Шишкова до улицы Жукова);.

— улица Ильюшина: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от автодороги М4 «Дон» до улицы Иркутская);.

— улица Моисеева: фрезерование асфальтобетонного покрытия (парковочные карманы), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Бахметьева до улицы 20 лет Октября и от улицы Колесниченко до улицы Карла Либкнехта);.

— улица Софьи Перовской: фрезерование асфальтобетонного покрытия;.

— улица Транспортная: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Урицкого до Рабочего проспекта);.

— улица Южно-Моравская: устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Перхоровича до улицы Космонавта Комарова).

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погоды. Администрация Воронежа извинилась перед горожанами за временные неудобства и попросила водителей не парковать машины в зонах производства работ.

Контекст

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже и области отремонтируют 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.