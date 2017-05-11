Мэрия Воронежа опубликовала план дорожного ремонта в ночь на 12 мая
Работы пройдут по 11 адресам.
Работы пройдут по 11 адресам.
Мэрия опубликовала план дорожных работ в ночь на пятницу, 12 мая. Ремонт пройдет по 11 адресам. Дорожники займутся устройством и фрезерованием асфальтобетонного покрытия.
В перечень вошли:
— Ленинский проспект: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Лебедева до улицы Циолковского), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Димитрова и от железнодорожного переезда на улице Лебедева до улицы Циолковского);.
— бульвар Победы: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы
— улица Ильюшина: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от автодороги М4 «Дон» до улицы Иркутская);.
— улица Моисеева: фрезерование асфальтобетонного покрытия (парковочные карманы), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Бахметьева до улицы 20 лет Октября и от улицы Колесниченко до улицы Карла Либкнехта);.
— улица Софьи Перовской: фрезерование асфальтобетонного покрытия;.
— улица Транспортная: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Урицкого до Рабочего проспекта);.
— улица Южно-Моравская: устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Перхоровича до улицы Космонавта Комарова).
Планы могут незначительно меняться в зависимости от погоды. Администрация Воронежа извинилась перед горожанами за временные неудобства и попросила водителей не парковать машины в зонах производства работ.
Контекст
В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже и области отремонтируют 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.
Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.