Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Треть россиян не доверяет врачам
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Ростов» опроверг информацию о снятии с чемпионата России
Матч ЧР «Зенит» — «Краснодар» перенесен на стадион «Петровский»
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
18:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала план дорожного ремонта в ночь на 12 мая

Работы пройдут по 11 адресам.

Мэрия опубликовала план дорожных работ в ночь на пятницу, 12 мая. Ремонт пройдет по 11 адресам. Дорожники займутся устройством и фрезерованием асфальтобетонного покрытия.

В перечень вошли:

— Ленинский проспект: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Лебедева до улицы Циолковского), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Димитрова и от железнодорожного переезда на улице Лебедева до улицы Циолковского);.

— бульвар Победы: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Владимира Невского), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Шишкова до улицы Жукова);.

— улица Ильюшина: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от автодороги М4 «Дон» до улицы Иркутская);.

— улица Моисеева: фрезерование асфальтобетонного покрытия (парковочные карманы), устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Бахметьева до улицы 20 лет Октября и от улицы Колесниченко до улицы Карла Либкнехта);.

— улица Софьи Перовской: фрезерование асфальтобетонного покрытия;.

— улица Транспортная: фрезерование асфальтобетонного покрытия (от улицы Урицкого до Рабочего проспекта);.

— улица Южно-Моравская: устройство асфальтобетонного покрытия (от улицы Перхоровича до улицы Космонавта Комарова).

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погоды. Администрация Воронежа извинилась перед горожанами за временные неудобства и попросила водителей не парковать машины в зонах производства работ.

Контекст

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже и области отремонтируют 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Большой террор. Путь воронежского сына врага народа: от Боброва до Назарета
Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
Правительство одобрило закон о телемедицине
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь