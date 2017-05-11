В Петербург вернутся снег и гололедица

Наступивший май оказался намного холоднее климатической нормы, но в то же время, температурные рекорды не побил. Так, самое холодное в истории метеонаблюдений 12 мая пришлось на 1900 год. Тогда столбик термометра опускался до отметки минус 3 градуса. А самый теплый день был зафиксирован в 1963 году, когда температура поднималась до 27 градусов. Средняя же температура для 12 мая +11 градусов.

Как следует из релиза ведомства, автолюбителям следует опасаться гололедицы. Максимальная температура, до которой прогреется воздух, составит +7 градусов по Цельсию.

Учитывая прохладную погоду, в Петербурге будет продлен отопительный сезон. Как сообщает ГУП ТЭК Санкт-Петербурга, на периодическое протапливание, период, который предшествует отключению батарей, город перейдет лишь после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд достигнет +8 градусов по Цельсию.

В прошлом году периодическое протапливание началось 2 мая. В этом сезоне на периодическое протапливание город намерен перейти в третьей декаде мая.