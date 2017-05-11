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18:49 (мск), источник: РБК

Правительство одобрило закон о телемедицине

На заседании правительства 11 мая был одобрен законопроект о телемедицине. Теперь документ направят в Госдуму. После его принятия врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.

Источник: Reuters

Правительство в четверг, 11 мая, одобрило законопроект о телемедицине, рассказали РБК два источника, присутствовавших на заседании. ​Комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ днем ранее, 10 мая. Теперь правительство внесет инициативу в Госдуму.

Законопроект предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, указано на сайте правительства. 

Это значит, что он разрешит проводить дистанционные консилиумы врачей, консультации медицинских работников и пациентов по интернету. Врачи смогут отслеживать состояние здоровья больных на расстоянии, выписывать электронные рецепты и справки.

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Еще одно нововведение — создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она свяжет информационные системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств, позволит вести унифицированные электронные медицинские карты, регистры лиц с определенными заболеваниями. ​ «Проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. Во-вторых, что тоже очень важно, доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если, допустим, есть направление в другую поликлинику или если человек или семья переезжает в другой город», — заметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 11 мая.

Подходы, которые содержатся в законопроекте, будут внедряться поэтапно, говорится в письменном заявлении министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, поступившем в редакцию РБК. «В первую очередь, технологии телемедицины начнут использовать в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане, а далее масштабироваться в остальных регионах», — заметил он.

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Документ в правительство внес Минздрав в декабре 2016 года. Ведомство готовило его совместно с экспертами по информационным технологиям. Позже законопроект дорабатывался и в правительстве. Он был согласован с другими ведомствами, в том числе ФАС, Минфином и Минэкономизразвития, Экспертным советом при Открытом правительством, рассказал РБК член экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. Законопроект также был отправлен в на согласование в силовые ведомства.

В пресс-службе Минздрава отметили, что доработка не отразилась на основных положениях законопроекта. После принятия документа министерству предстоит утвердить порядок организации и проведения дистанционных консультаций и консилиумов, включая правила идентификации участников, заметили в ведомстве.

Дистанционные консультации врачей — адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, рассказал РБК член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Главное — разграничить, в каких случаях телемедицину применять можно, а в каких лучше обратиться к врачу лично или вызвать скорую помощь. ​​

Комментарии
6
Дроба
90-е возвращаются. скоро кашпировский и чумак начнут воду через тв заряжать.
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Tavovic
А то кто-то кого-то спрашивал , видео -консилиумы уже практикуются не первый десяток лет .
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Дмитрий
чиновники будут лечиться в Германии и Израиле, а граждание 2-ого сорта по телеку ....
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