Правительство одобрило закон о телемедицине

Источник: Reuters

Правительство в четверг, 11 мая, одобрило законопроект о телемедицине, рассказали РБК два источника, присутствовавших на заседании. ​Комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ днем ранее, 10 мая. Теперь правительство внесет инициативу в Госдуму.

Законопроект предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, указано на сайте правительства.

Это значит, что он разрешит проводить дистанционные консилиумы врачей, консультации медицинских работников и пациентов по интернету. Врачи смогут отслеживать состояние здоровья больных на расстоянии, выписывать электронные рецепты и справки.

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Еще одно нововведение — создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она свяжет информационные системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств, позволит вести унифицированные электронные медицинские карты, регистры лиц с определенными заболеваниями. ​ «Проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. Во-вторых, что тоже очень важно, доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если, допустим, есть направление в другую поликлинику или если человек или семья переезжает в другой город», — заметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 11 мая. Подходы, которые содержатся в законопроекте, будут внедряться поэтапно, говорится в письменном заявлении министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, поступившем в редакцию РБК. «В первую очередь, технологии телемедицины начнут использовать в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане, а далее масштабироваться в остальных регионах», — заметил он.

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