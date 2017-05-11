Правительство одобрило закон о телемедицине
На заседании правительства 11 мая был одобрен законопроект о телемедицине. Теперь документ направят в Госдуму. После его принятия врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.
На заседании правительства 11 мая был одобрен законопроект о телемедицине. Теперь документ направят в Госдуму. После его принятия врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно.
Правительство в четверг, 11 мая, одобрило законопроект о телемедицине, рассказали РБК два источника, присутствовавших на заседании. Комиссия по законопроектной деятельности поддержала документ днем ранее, 10 мая. Теперь правительство внесет инициативу в Госдуму.
Это значит, что он разрешит проводить дистанционные консилиумы врачей, консультации медицинских работников и пациентов по интернету. Врачи смогут отслеживать состояние здоровья больных на расстоянии, выписывать электронные рецепты и справки.
Еще одно нововведение — создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она свяжет информационные системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств, позволит вести унифицированные электронные медицинские карты, регистры лиц с определенными заболеваниями. «Проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов.
Подходы, которые содержатся в законопроекте, будут внедряться поэтапно, говорится в письменном заявлении министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, поступившем в редакцию РБК. «В первую очередь, технологии телемедицины начнут использовать в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане, а далее масштабироваться в остальных регионах», — заметил он.
Документ в правительство внес Минздрав в декабре 2016 года. Ведомство готовило его совместно с экспертами по информационным технологиям. Позже законопроект дорабатывался и в правительстве. Он был согласован с другими ведомствами, в том числе ФАС, Минфином и Минэкономизразвития, Экспертным советом при Открытом правительством, рассказал РБК член экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус. Законопроект также был отправлен в на согласование в силовые ведомства.
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Дистанционные консультации врачей — адекватная мера для улучшения доступности медицинской помощи, рассказал РБК член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Главное — разграничить, в каких случаях телемедицину применять можно, а в каких лучше обратиться к врачу лично или вызвать скорую помощь.