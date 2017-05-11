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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Ставрополья поощрил потерявшую туфлю во время парада девушку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил подарок учащейся Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, с ноги которой слетела туфелька во время марша на параде в День Победы. Об этом сообщается в четверг, 11 мая, на сайте главы региона.

Источник: Губернатор Ставропольского края

О произошедшем в ходе торжеств в Ставрополе 9 мая Владимиров рассказал коллегам на внеплановом заседании правительства края. Как оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь. В результате расчет безупречно прошел по главной площади города.

Это наша ставропольская “Золушка”. А если серьезно — такая маленькая деталь является очень важным показателем того, что в нашей стране живут настоящие люди, в любой ситуации способные на подвиг, способные побеждать.
Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края
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После заседания Владимиров навестил жительницу Ставрополя во время занятий в университете. Глава региона вручил ей благодарственное письмо, цветы и памятный подарок. Как отмечает пресс-служба губернатора, туфлю девушке вернули до этого.

9 мая по главной площади Ставрополя торжественным маршем прошли свыше 1000 военнослужащих и 55 единиц боевой техники. Как сообщалось, впервые в параде приняла участие боевая техника.

В тот же день в краевом центре состоялась акция «Бессмертный полк». Несмотря на дождь, шествие стало самым массовым за всю историю движения на Ставрополье, в нем приняло участие около 50 тысяч человек.

В Москве по причине плохой погоды воздушная часть традиционного Парад Победы была отменена.

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