Глава Ставрополья поощрил потерявшую туфлю во время парада девушку

О произошедшем в ходе торжеств в Ставрополе 9 мая Владимиров рассказал коллегам на внеплановом заседании правительства края. Как оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь. В результате расчет безупречно прошел по главной площади города.

Это наша ставропольская “Золушка”. А если серьезно — такая маленькая деталь является очень важным показателем того, что в нашей стране живут настоящие люди, в любой ситуации способные на подвиг, способные побеждать.

После заседания Владимиров навестил жительницу Ставрополя во время занятий в университете. Глава региона вручил ей благодарственное письмо, цветы и памятный подарок. Как отмечает пресс-служба губернатора, туфлю девушке вернули до этого.

9 мая по главной площади Ставрополя торжественным маршем прошли свыше 1000 военнослужащих и 55 единиц боевой техники. Как сообщалось, впервые в параде приняла участие боевая техника.

В тот же день в краевом центре состоялась акция «Бессмертный полк». Несмотря на дождь, шествие стало самым массовым за всю историю движения на Ставрополье, в нем приняло участие около 50 тысяч человек.

В Москве по причине плохой погоды воздушная часть традиционного Парад Победы была отменена.