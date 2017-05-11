В конце рабочей недели в Омск придет 30-градусная жара

Жара в Омской области идет на усиление, правда, только на один день. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 12 мая, температура воздуха достигнет 30-градусной отметки, по северо-западу региона +19…+24 градуса. Ожидается солнечная погода, но местами возможны дождь и гроза. Ветер западный и юго-западный 7−12 м/с, порывами до 22 м/с.

В субботу, 13 мая, будет немного прохладнее: +19…+24 градуса, по северу до +14. Ночная температура ожидается на уровне +6…+11 градусов. Ветер поменяет направление на северо-западный, 8−13 м/с, порывами до 22 м/с. Временами дожди.

В воскресенье, 14 мая, температура понизится до +13…+18 градусов, ночью будет всего +2…+7. Местами пройдут дожди, ветер 5−10 м/с.

На следующей неделе, по данным открытых интернет-источников, похолодание усилится. Температура опустится до +9 градусов, ночью до +3.

Отметим, сегодня в Омске завершился отопительный сезон, во всех домах отключили батареи. При близких к нулю ночных температурах в квартирах будет прохладно.