В конце рабочей недели в Омск придет 30-градусная жара
А на выходных снова похолодает.
А на выходных снова похолодает.
Жара в Омской области идет на усиление, правда, только на один день. По данным
В субботу, 13 мая, будет немного прохладнее: +19…+24 градуса, по северу до +14. Ночная температура ожидается на уровне +6…+11 градусов. Ветер поменяет направление на
В воскресенье, 14 мая, температура понизится до +13…+18 градусов, ночью будет всего +2…+7. Местами пройдут дожди, ветер 5−10 м/с.
На следующей неделе, по данным открытых
Отметим, сегодня в Омске завершился отопительный сезон, во всех домах отключили батареи. При близких к нулю ночных температурах в квартирах будет прохладно.