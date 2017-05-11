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19:30 (мск), источник: Ictv.ua

Погода в Украине: пятница будет дождливой и холодной

12 мая для большинства областей Украины будет дождливым.

Источник: Reuters

Об этом на своей странице в Facebook сообщила метеоролог Наталия Диденко.

«Украину посетит атмосферный фронт. Ночью и утром — север, затем в течение дня — запад, центр, восток. До юга еще не доберется, там будет солнечно», — написала она.

Температура воздуха на юге будет высокая +18+23 градуса.

На севере и западе — холодно — +9+13 градусов.

Восток и центр — +10+17 градусов.

В Киеве местами дождь. Ночью +4+6 градусов, днем +10+13 градусов.

Напомним, вчера в Киеве неожиданно пошел снег.

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