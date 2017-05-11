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19:59 (мск), источник: Kazinform

В преддверии ЭКСПО в Астану прибыло свыше 500 полицейских из регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На период подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПO-2017 в город Астану прибыло свыше 500 сотрудников территориальных ДВД, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

Источник: Kazinform

Cотрудники прошли соответствующую подготовку по тактике несения службы, осуществлению досмотра, а также курсы по изучению иностранных языков и будут задействованы для оказания содействия сотрудникам ДВД города Астаны в поддержании охраны правопорядка и дорожной безопасности на территории столицы.

11 мая т.г. с участием заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Тургумбаева Е. проведен строевой смотр личного состава приданных сил и смотр техники, проверена экипировка и внешний вид сотрудников ОВД.

Приданные силы обеспечены новым обмундированием, видеожетонами, нагрудными знаками и разговорниками на английском и других языках.

Для патрулирования территории столицы дополнительно прибыли патрульные автомобили, оборудованные необходимыми техническими средствами.

До личного состава доведено о неукоснительном соблюдении служебной этики, вежливом и внимательном отношении к жителям и гостям столицы, недопущении фактов нарушения законности и дисциплины.

Из числа сотрудников служб центрального аппарата МВД сформирован комендантский патруль для ежедневной проверки несения службы задействованного личного состава.

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