В преддверии ЭКСПО в Астану прибыло свыше 500 полицейских из регионов

Cотрудники прошли соответствующую подготовку по тактике несения службы, осуществлению досмотра, а также курсы по изучению иностранных языков и будут задействованы для оказания содействия сотрудникам ДВД города Астаны в поддержании охраны правопорядка и дорожной безопасности на территории столицы.

11 мая т.г. с участием заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Тургумбаева Е. проведен строевой смотр личного состава приданных сил и смотр техники, проверена экипировка и внешний вид сотрудников ОВД.

Приданные силы обеспечены новым обмундированием, видеожетонами, нагрудными знаками и разговорниками на английском и других языках.

Для патрулирования территории столицы дополнительно прибыли патрульные автомобили, оборудованные необходимыми техническими средствами.

До личного состава доведено о неукоснительном соблюдении служебной этики, вежливом и внимательном отношении к жителям и гостям столицы, недопущении фактов нарушения законности и дисциплины.

Из числа сотрудников служб центрального аппарата МВД сформирован комендантский патруль для ежедневной проверки несения службы задействованного личного состава.