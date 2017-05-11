В преддверии ЭКСПО в Астану прибыло свыше 500 полицейских из регионов

Cотрудники прошли соответствующую подготовку по тактике несения службы, осуществлению досмотра, а также курсы по изучению иностранных языков и будут задействованы для оказания содействия сотрудникам ДВД города Астаны в поддержании охраны правопорядка и дорожной безопасности на территории столицы.
11 мая т.г. с участием заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора полиции Тургумбаева Е. проведен строевой смотр личного состава приданных сил и смотр техники, проверена экипировка и внешний вид сотрудников ОВД.
Приданные силы обеспечены новым обмундированием, видеожетонами, нагрудными знаками и разговорниками на английском и других языках.
Для патрулирования территории столицы дополнительно прибыли патрульные автомобили, оборудованные необходимыми техническими средствами.
До личного состава доведено о неукоснительном соблюдении служебной этики, вежливом и внимательном отношении к жителям и гостям столицы, недопущении фактов нарушения законности и дисциплины.
Из числа сотрудников служб центрального аппарата МВД сформирован комендантский патруль для ежедневной проверки несения службы задействованного личного состава.