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20:43 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ Минской области усилит контроль на дорогах с 12 по 16 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области с 12 по 16 мая проведет профилактическую акцию «Скорость», сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

«ГАИ организует усиленный надзор за дорожным движением с гласным, негласным и смешанным контролем соблюдения водителями скоростных режимов. Во время акции к нарушителям-лихачам будут применяться максимально строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством», — отметили в УГАИ.

Согласно ст. 18.13 КоАП Беларуси штраф за превышение скорости может быть от 1 до 10 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23). За повторное в течение года нарушение данного характера применяется лишение водительских прав сроком до 1 года. ГАИ Минской области призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД.

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