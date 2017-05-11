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19:45 (мск), источник: Ipress.ua

Жители Крыма за год оформили 57 тыс украинских биометрических паспортов

Граждане Украины, которые проживают в Крыму и Севастополе, за период 2015—2016 годов оформили более 57 тысяч загранпаспортов на материковой Украине.

Источник: Ipress.ua
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«Итак, Евросоюз уладил последние формальности, связанные с предоставлением Украине безвизового режима. Поздравляю всех граждан Украины. Европа стала для нас немного ближе. В этом контексте хочу привести статистику, которая станет своего рода точкой отсчета», — написал народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Тымчук отметил, что по данным Государственной миграционной службы, которые были официально предоставлены ему, в 2015—2016 гг. лицам, зарегистрированным в Крыму и Севастополе, было выдано:

— 26 140 биометрических загранпаспортов.

— 18622 небиометрические загранпаспорта.

— 5304 биометрические документы для выезда за границу детей до 16 лет.

— 7075 небиометрических документов для выезда за границу детей до 16 лет.

Отметим, право безвизового режима со странами шенгенской зоны будут иметь все граждане Украины, в том числе и те, которые находятся на неподконтрольных территориях.

Напомним, каждый день более 10 тысяч граждан Украины получают биометрические паспорта для выезда за границу.

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