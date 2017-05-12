Велопутешественник Павел Конюхов расскажет воронежцам о поездках по миру

Российский путешественник Павел Конюхов встретится с воронежцами в конференц-зале главного корпуса ВГУ (Университетская площадь, 1) в 14:00 понедельника, 15 мая. Брат Федора Конюхова, объехавший на велосипеде более 50 стран и почти 200 тыс. км, расскажет о своих путешествиях и найденных артефактах. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация.

Павел Конюхов семь раз пересекал Россию в разных направлениях. Он единственный путешественник, который повторил маршрут 1930-х годов велопутешественника Глеба Травина вдоль Северного ледовитого океана. С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года Павел Конюхов совершил уникальное кругосветное велопутешествие по странам шести континентов.