Велопутешественник Павел Конюхов расскажет воронежцам о поездках по миру
Бесплатная встреча пройдет в ВГУ.
Бесплатная встреча пройдет в ВГУ.
Российский путешественник Павел Конюхов встретится с воронежцами в
Павел Конюхов семь раз пересекал Россию в разных направлениях. Он единственный путешественник, который повторил маршрут 1930-х годов велопутешественника Глеба Травина вдоль Северного ледовитого океана. С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года Павел Конюхов совершил уникальное кругосветное велопутешествие по странам шести континентов.