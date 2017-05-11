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22:26 (мск), источник: Nakanune.ru

«Невозможно жить!» В свердловском поселке дети-сироты сбежали из построенного для них жилья

В свердловском поселке Махнево Алапаевского района дети-сироты вынуждены были уйти из домов, которые были построены специально для них.

Дети не могут проживать в домах, так как они построены некачественно, пояснили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Оказалось, что двухквартирные дома были сданы с нарушениями — протекала крыша, под кровлей царила сырость, было выявлено еще порядка 15 нарушений.

Дома располагаются на улице Молодежной, все они были сданы в рамках госпрограммы еще в 2015 году, однако сейчас жить в них нельзя.

«Приезжали проверяющие, все нарушения подтвердились. Невозможно жить. В доме постоянная сырость круглый год, по полу дует, сейчас приходится за свой счет снимать жилье, а у нас дети, их надо поднимать», — рассказал Накануне.RU житель одного из домов Александр.

Сейчас СК проводит доследственную проверку.

«В рамках проверочных мероприятий будут выясняться все обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, связанные с тем, в полном ли объёме строительная компания выполнила взятые на себя обязательства по возведению указанных домов. Кроме того, будет выясняться правомерность действий должностных лиц, ответственных за приёмку указанного жилья по окончании строительства», — отметили в СК.

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