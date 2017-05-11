За долг застройщик выгнал семью на улицу без денег и документов

Не дожидаясь окончания судебного марафона, представители компании решили вопрос кардинально — в отсутствие жильцов врезали в квартиру новые замки и поставили ее на сигнализацию.

— Жена и дочь поехали на Первомай в гости к моей матери за 100 километров от Магнитогорска, а когда вернулись, соседи им рассказали о визите незваных гостей и новых замках, — со слезами в голосе рассказал глава семьи Владимир Алексеев, который сейчас находится в командировке в Москве.

Из-за оставшихся в квартире документов Алексеев не может забрать семью из Магнитогорска. В итоге она со 2 мая скитается по знакомым и обивает пороги инстанций. Ребенок во время резкого похолодания остался без теплых вещей. А супруга переживает из-за отложенных на «черный день» денег и очень надеется, что они остались нетронутыми во время вторжения в дом представителей компании-застройщика.

— Связавшись с покупкой жилья в новом экологически чистом микрорайоне, мы угодили в долговую кабалу, — вспоминает Владимир. — Заплатив первоначальный взнос в миллион 100 тысяч рублей, по сути, получили бетонную коробку с гаражной дверью — половину дома в чистом поле. Да еще, как выяснилось, без земли, которую тоже надо было со временем выкупать у муниципалитета.

Сами занялись подключением воды, газа и электричества, внутренней отделкой — вложили больше 700 тысяч рублей. А когда стало понятно, что накоплений не хватает, попросили застройщика об отсрочке платежа. Но он, отказавшись от мирового соглашения, обратился в суд с иском о выселении и уплате 680 тысяч рублей неустойки — дескать, не смогли рассчитаться в срок, лишитесь и дома, и денег.

В июне прошлого года Правобережный суд Магнитогорска встал на сторону застройщика. Заключившую с компанией предварительный договор о покупке жилья мать Владимира признали не выполнившей свои обязательства. А потому вынесли решение о ее принудительном выселении и взыскании неустойки. Правда, сократили ее размер в 2,5 раза. Застройщика же обязали тоже вернуть полученные же от семьи деньги… но уже после продажи освобожденной квартиры.

С чем, к счастью для Алексеевых, не согласилась апелляционная инстанция Челябинского суда: «Данный пункт договора предоставляет компании неограниченные права, — отметил в решении вышестоящий суд. — Она вправе как угодно долго реализовывать жилое помещение по какой угодно цене и таким образом сколько угодно не исполнять обязанность по возврату денежных средств.» Однако, обязав компанию вернуть семье первоначальный взнос и вторично снизив размер неустойки— до 100 тысяч рублей, апелляция оставила за рамками дела главные аргументы семьи о не предоставлении полной информации о товаре и намеренном введении в заблуждение потребителя.

— Со стороны застройщика присутствуют явные признаки мошенничества, — сообщила адвокат потерпевших Елена Тропынина. — Согласно последним разъяснениям Минэкономразвития России, каждый блок жилья так называемой «блокированной застройки» должен быть размещен на отдельном земельном участке, предполагающем индивидуальный выход и территорию, предназначенную для нужд жильцов. Без этого не разрешается ввод такого жилья в эксплуатацию. Следовательно, и продаваться оно отдельно от земли не может. Однако застройщик скрыл эту информацию от покупателей. А люди были вынуждены впоследствии выкупать свои участки у мэрии по цене от пяти до 50−70 тысяч рублей.

По мнению адвоката, люди, подписывая навязываемые им договоры, как правило, не разбираются в законодательстве и редко готовы отстаивать свои права в суде… Пока их не выбросят на улицу, как это произошло с семьей Алексеевых. Застройщик же развернулся в полную силу.

— Первоначальный взнос нам, не смотря на решение суда, так и не вернули, — рассказывает жена Владимира Ирина. — На счетах фирмы, как выяснилось, денег нет. Зато присужденную неустойку в 100 тысяч рублей из средств матери мужа — пенсионерки (!), конечно, взыскали! А на что нам покупать другое жилье?

Семья намерена вернуть все средства, вложенные в отделку и благоустройство дома и участка. Соответствующий иск принят к рассмотрению в Правобережном суде Магнитогорска, а на квартиру до его рассмотрения наложен обеспечительный арест, чтобы застройщик не имел возможности как-то нивелировать проведенное семьей «улучшение жилья». Но именно это, по словам Ирины, сейчас и происходит. Еще до захвата квартиры застройщик отрезал ее от электричества и водопровода — исчезло установленное семьей оборудование и счетчики. В полицию были поданы заявления о краже, однако движения по ним пока нет.

— А где тут криминал? Мы действуем исключительно в правовом поле! — сообщил «РГ» директор компании-застройщика Герман Ковалев. — Кто такие Алексеевы? Мы заключали договор не с ними — с матерью. И имеем судебное решение о ее выселении. А на каком основании в доме проживают «неустановленные лица»? Да, Алексеева просила у меня потом разрешения забрать теплые вещи для ребенка. Но пусть она сделает это в присутствии понятых, передав нам освобожденную от вещей квартиру по акту.

Кто мешал ему в законном порядке «установить личность» проживающих и потребовать в суде решение о выселении всей семьи, доверив эту процедуру специальному уполномоченному органу — судебным приставам? Тем более что квартира находится под обременением, продать ее нельзя, и торопиться застройщику некуда. Почему в компании прибегают к варварским методам давления на людей?.. Вопросов много к застройщику.