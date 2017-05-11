Женщина отсудила у Air Moldova деньги за отложенный вылет

Все началось с того, что в 2014 году женщина, купив электронный билет Рим-Кишинев-Рим, была вынуждена ждать отложенный вылет своего самолета целых четыре часа. В этом случае пассажиры должны получить компенсацию в размере 400 евро, а также прохладительные напитки и возможность позвонить по телефону — бесплатно.

Не получив всего этого, потерпевшая через некоторое время подала на Air Moldova в суд, потребовав 400 евро в качестве компенсации за отложенный вылет, а также пеню свыше трех тысяч евро и компенсацию за моральный ущерб в размере 80 тысяч леев.

Суд первой инстанции удовлетворил требования потерпевшей лишь частично — она так и не получила 80 тысяч леев компенсации.

Компания Air Moldova опротестовала вердикт, требования пассажирки были признаны необоснованными. Но женщина решила бороться до конца. В итоге благодаря решению ВСП она отсудила у компании 1730 евро.